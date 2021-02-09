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Кременчук, Надзвичайні новини

7 років - не межа: у справі по Мельнику знову змінюються судді

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 169

 

Відбувся черговий відвід суддів

Сьогодні, 10 лютого, в судовому засіданні Гадяцького районного суду був заявлений відвід колегії суддів, а також призначеною суддею до складу колегії заявлений самовідвід. Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.


Після обговорення заяв суд видалився до нарадчої кімнати. Після виходу оголосив ухвалу, якою заяву про самовідвід судді задовільнили.


Тепер справа знову передається до канцелярії суду для визначення нового судді до складу колегії, але, зважаючи на те, що в суді відсутні судді, то справа буде передана до апеляційного суду для визначення нового суду для судового провадження.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: убийство Олега Бабаева

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