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Обставини смерті покійного встановлюють
43-річний чоловік стрибнув з Крюківського мосту і загинув. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося сьогодні, 5 березня.
Причини вчинку покійного встановлюють.
Уже б какую-то сетку рабицу поставили метра 2 высоты с колючей проволкой, фото сирот детишек, телефоны психологической поддержки - ну хоть что-то для поддержки отчаевшегося. Зато рекламы понавешивали.
А может условия жизни улутшить?...Без работитца.. безденежье... высокие тарифы комуналки... Выживают только те к то при власти.Себя любимых не обижают.
Оно то да, но бедные будут всегда и богатые тоже плачут. Я о другом, каждый год прыгают с моста и погибаю люди, а властям наплевать.
А может условия жизни улутшить?...Без работитца.. безденежье... высокие тарифы комуналки...
т.е. вы допускаете, что этот молодой человек покончил жизнь из-за высоких тарифов? Или может из-за закрытия каналов медветчука?
Врядле с жизнью прощаются из-за соблазнов. Скорее из-за безисходности. А вот тут как раз и должна быть забота общества в лице госслужащих и ответсвенных граждан.