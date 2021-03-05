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У Кременчуці 43-річний чоловік стрибнув з мосту і загинув (відео стрибка)

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 3 590 Коментарів: 6


Обставини смерті покійного встановлюють

43-річний чоловік стрибнув з Крюківського мосту і загинув. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося сьогодні, 5 березня.




Причини вчинку покійного встановлюють.

7
Автор: Юлия Волынская Джерело відео: h.kremenchug
Теги: смерть самогубство
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Коментарі: 6

6
александр:
Сьогодні, 15:10

Уже б какую-то сетку рабицу поставили метра 2 высоты с колючей проволкой, фото сирот детишек, телефоны психологической поддержки - ну хоть что-то для поддержки отчаевшегося. Зато рекламы понавешивали. 


49 4
17
Дон46:
Сьогодні, 15:56

Цитата: александр

Уже б какую-то сетку рабицу поставили метра 2 высоты с колючей проволкой, фото сирот детишек, телефоны психологической поддержки - ну хоть что-то для поддержки отчаевшегося. Зато рекламы понавешивали. 

А может условия жизни улутшить?...Без работитца.. безденежье... высокие тарифы комуналки... Выживают только те к то при власти.Себя любимых не обижают.


46 6
6
александр:
Сьогодні, 16:21

Цитата: Дон46
Цитата: александр

Уже б какую-то сетку рабицу поставили метра 2 высоты с колючей проволкой, фото сирот детишек, телефоны психологической поддержки - ну хоть что-то для поддержки отчаевшегося. Зато рекламы понавешивали. 

А может условия жизни улутшить?...Без работитца.. безденежье... высокие тарифы комуналки... Выживают только те к то при власти.Себя любимых не обижают.

Оно то да, но бедные будут всегда и богатые тоже плачут. Я о другом, каждый год прыгают с моста и погибаю люди, а властям наплевать. 


25 1
230
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 16:24

Цитата: Дон46

А может условия жизни улутшить?...Без работитца.. безденежье... высокие тарифы комуналки... 

т.е. вы допускаете, что этот молодой человек покончил жизнь из-за высоких тарифов? Или может из-за закрытия каналов медветчука?


15 29
247
Andron777:
Сьогодні, 16:36

Цитата: Дон46
Уже б какую-то сетку рабицу поставили метра 2 высоты с колючей проволкой, фото сирот детишек, телефоны психологической поддержки - ну хоть что-то для поддержки отчаевшегося. Зато рекламы понавешивали.
Ви вважаєте якщо натягти сітку щоб не вбивались чи не могли стрибнути це допоможе? Той хто вирішив зробити самогубство може кинутись під поїзд, стрибнути з даху будинку чи з вікна, повіситись кінці то кінців.  Тут справа в іншому. Мир змінився, дуже багато спокус, а за це треба платити. Хто грошима, хто життям...


22 3
59
GAndy:
Сьогодні, 17:26

Врядле с жизнью прощаются из-за соблазнов. Скорее из-за безисходности. А вот тут как раз и должна быть забота общества в лице госслужащих и ответсвенных граждан.


17 0
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