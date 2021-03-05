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Кременчук, Бізнес/Робота

Ferrexpo в січні збільшила випуск окаток на 7%

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 406

 

Компанія за місяць наростила виробництво концентрату на 12,2%

Група Ferrexpo в січні збільшила випуск залізорудних окаток на 7% в порівнянні з 2020 роком – до 1,05 млн т.


Випуск концентрату в січні збільшився на 12,2%, до 1,3 млн т.


Група Ferrexpo є найбільшим виробником та експортером цієї продукції серед пострадянських країн. Її поточні активи – Полтавський і Єристівський ГЗК.


За підсумками 2020 року, Ferrexpo збільшила випуск окаток на 7% у порівнянні з попереднім роком до – 11,218 млн т. Виробництво концентрату зросло на 5,9%, до 14 млн т.


Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: окатыши Ferrexpo
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