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Ferrexpo у 2020 році збільшила випуск окаток на 7%

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 232

Обсяги продажів окаток у 2020 році зросли на 17,5%

Група Ferrexpo у 2020 році наростила випуск товарних окаток на 7% в порівнянні з попереднім роком – до 11,2 млн т. Про це йдеться в прес-релізі компанії.


Випуск котунів із вмістом заліза 65% зріс на 8% в порівнянні з 2019 роком – до 10,8 млн т. Виробництво низькоякісних преміальних котунів (62% заліза) скоротилося на 76% – до 98 тис. т. Випуск окаток прямого відновлення заліза з 67%-м вмістом заліза становив 339 тис. т, тоді як у 2019 році ця продукція не випускалася.


У четвертому кварталі 2020 року Ferrexpo наростила випуск товарних окаток на 22% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 3,1 млн.


Обсяги продажів окаток у 2020 році зросли на 17,5% в порівнянні з 2019-м – до 12,1 млн т.


«Зростання випуску окатишів відбулося після реалізації проекту збільшення виробництва збагачувальної фабрики групи. Операційна діяльність і логістика Ferrexpo продовжили працювати з мінімальним впливом протягом 4-го кварталу 2020 року», – йдеться в прес-релізі компанії.


Нагадаємо, що компанія має намір у 2020-2030 рр. спрямувати $2 млрд капінвестицій на дворазове збільшення виробництва окаток.


*Котуни, також окатки  — продукт грудкування, міцні, випалені, однорідні за складом і близькі за розмірами грудки сферичної форми. Те ж саме, що й окатиші, окатки, обкотиші. Являють собою рудний матеріал, який отримують з дрібної (пилоподібної) руди або тонкоподрібнених концентратів у вигляді міцних ґранул кулястої форми.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo руда окатыши

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