Ferrexpo до 2030 року вкладе $2 млрд у збільшення випуску окаток

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 225

Група Ferrexpo має намір в 2020-2030 роках спрямувати $2 млрд капітальних інвестицій на збільшення виробництва окаток* вдвічі.





У 2020 році завершено проект на Полтавському ГЗК з будівництва комплексу «Секція №9» збагачувальної фабрики з додаткового випуску виробництва готової продукції. Це дасть змогу збільшити виробництво концентрату на 1,5-2 млн т на рік.





Зараз проводяться тестові роботи в комплексі. Додаткові обсяги концентрату передбачається або спрямувати на випуск котунів, або постачати на продаж, залежно від попиту.



У 2021 році компанія планує збільшити випуск окаток до 12 млн т з 10,5 млн т в 2019-м. Водночас Ferrexpo працює над підвищенням якості продукції.

*Котуни, також окатки — продукт грудкування, міцні, випалені, однорідні за складом і близькі за розмірами грудки сферичної форми. Те ж саме, що й окатиші, окатки, обкотиші. Являють собою рудний матеріал, який отримують з дрібної (пилоподібної) руди або тонкоподрібнених концентратів у вигляді міцних ґранул кулястої форми.