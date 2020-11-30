Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Надзвичайні новини

85 тисяч гривень сплатить чоловік, який торгував «пальонкою» та цигарками невідомого походження

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 417

Суд також постановив знищити півтони алкоголю та майже 26 тисяч пачок цигарок, які належали горе-підприємцю

85 тисяч гривень штрафу сплатить мешканець Кременчуцького району, який торгував «пальонкою» та цигарками невідомого походження. Про це йдеться у рішенні Крюківського районного суду. 


Чоловік протягом року торгував горілкою невідомого походження, а також цигарками, які закупав по 10 грн за пачку, а продавав по 23. 


Під час обшуку у нього вилучили 25 724 пачок цигарок та 498 літрів спирту, які горе-підприємець ще не встиг продати. Усе це суд постановив знищити. 

0
Автор: Юлия Волынская
Теги: штраф рішення суду
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх