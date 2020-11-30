85 тисяч гривень сплатить чоловік, який торгував «пальонкою» та цигарками невідомого походження

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 417

Суд також постановив знищити півтони алкоголю та майже 26 тисяч пачок цигарок, які належали горе-підприємцю

85 тисяч гривень штрафу сплатить мешканець Кременчуцького району, який торгував «пальонкою» та цигарками невідомого походження. Про це йдеться у рішенні Крюківського районного суду.





Чоловік протягом року торгував горілкою невідомого походження, а також цигарками, які закупав по 10 грн за пачку, а продавав по 23.





Під час обшуку у нього вилучили 25 724 пачок цигарок та 498 літрів спирту, які горе-підприємець ще не встиг продати. Усе це суд постановив знищити.