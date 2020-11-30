Найбільше сміттєзвалищ у Полтавській та Вінницькій областях

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 490

У той час як Європа та багато країн світу поступово відмовляються від пластикових пакетів, в Україні навіть немає нормальних сміттєпереробних заводів. Побутове сміття продовжує накопичуватися на переповнених полігонах та сміттєзвалищах. «Слово і діло» пропонує подивитись, скільки в Україні сміттєвих полігонів та звалищ

В Україні офіційно налічують 5 455 сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 8,5 тисяч га. Такі дані надає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.





Найбільший мегаполіс країни Київ обслуговують тільки два офіційних сміттєзвалища – полігон ТПВ №5, який розташований у селі Підгірці Обухівського району Київської області (площа 63,7 га) та полігон будівельних відходів № 6 на вулиці Пирогівський шлях, 94-96 (площа 11,6 га).





У той же час Вінницька область має найбільшу кількість полігонів та звалищ – 741, які в середньому займають площу по 10-15 га.





У Полтавській області 675 сміттєзвалищ, Чернігівській – 659, Одеській – 608 полігонів та звалищ.





Найменше офіційних сміттєзвалищ у Івано-франківській (17 штук), Луганській (18), Львівській (20), Черкаській (21), Тернопільській (31) та Хмельницькій (35) областях.