20 грудня відбудеться Дитячий турнір з швидких шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020»

20 грудня в ТЦ «Мега» (вул. Соборна, 15/42) відбудеться Дитячий турнір з швидких шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020» серед шахістів 1-3 розрядів 2003 р.н. та молодших.
Реєстрація до 18.00 18 грудня ТУТ. Після завершення реєстрації остаточний список учасників формується організатором за рейтингом осінніх кваліфікаційних турнірів з урахуванням карантинних обмежень на день проведення турніру.
Підтвердження реєстрації в день гри: 10.00-10.45
Початок турніру: 11.00
Система проведення змагань – швейцарська, 9 турів
Контроль часу: 10 хвилин на партію кожному гравцеві з додаванням 5 секунд на кожний зроблений хід
Учасники зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів (користуватись захисними масками).
Нагородження: Кубок, грошові призи та подарунки, заохочувальні та спеціальні призи.
Головний суддя турніру: Андрій Зазуляк
Довідки за тел./Viber 093 4477364