20 грудня відбудеться Дитячий турнір з швидких шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020»

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20 грудня в ТЦ «Мега» (вул. Соборна, 15/42) відбудеться Дитячий турнір з швидких шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020» серед шахістів 1-3 розрядів 2003 р.н. та молодших.





Реєстрація до 18.00 18 грудня ТУТ . Після завершення реєстрації остаточний список учасників формується організатором за рейтингом осінніх кваліфікаційних турнірів з урахуванням карантинних обмежень на день проведення турніру.





Підтвердження реєстрації в день гри: 10.00-10.45

Початок турніру: 11.00





Система проведення змагань – швейцарська, 9 турів

Контроль часу: 10 хвилин на партію кожному гравцеві з додаванням 5 секунд на кожний зроблений хід





Учасники зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів (користуватись захисними масками).





Нагородження: Кубок, грошові призи та подарунки, заохочувальні та спеціальні призи.





Головний суддя турніру: Андрій Зазуляк

Довідки за тел./Viber 093 4477364