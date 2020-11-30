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Кременчук, Спорт, Анонс, Афіша

20 грудня відбудеться Дитячий турнір з швидких шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020»

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 225

 

Реєстрація до 18.00 18 грудня

20 грудня в ТЦ «Мега» (вул. Соборна, 15/42) відбудеться Дитячий турнір з швидких шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020» серед шахістів 1-3 розрядів 2003 р.н. та молодших.


Реєстрація до 18.00 18 грудня ТУТ. Після завершення реєстрації остаточний список учасників формується організатором за рейтингом осінніх кваліфікаційних турнірів з урахуванням карантинних обмежень на день проведення турніру.


Підтвердження реєстрації в день гри: 10.00-10.45

Початок турніру: 11.00


Система проведення змагань – швейцарська, 9 турів
Контроль часу: 10 хвилин на партію кожному гравцеві з додаванням 5 секунд на кожний зроблений хід


Учасники зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів (користуватись захисними масками).


Нагородження: Кубок, грошові призи та подарунки, заохочувальні та спеціальні призи.


Головний суддя турніру: Андрій Зазуляк
Довідки за тел./Viber 093 4477364

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Шахи
компанія «Інтера Люкс»
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