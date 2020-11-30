«Кременчук» поступився в овер-таймі у Києві «Соколу»

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 75

5 грудня на арені АТЕК у Києві чемпіон ХК «Кременчук» поступився в овер-таймі «Соколу» 2:3 у 14 турі УХЛ Паріматч, але заробив один заліковий бал. Як повідомляє пресслужба ХК «Кременчук», у кременчужан 21 очко, вони посідають трете місце у турнірній таблиці. Попереду з «Сокіл» (22 очка) та «Донбас» (23), який зіграв на один поєдинок менше.





Перший період команди провели в гострій боротьбі, не дозволяючи противникам заволодіти навіть мінімальною перевагою. І навіть попри велику кількість небезпечних і гострих гольових моментів воротарі залишили на замку свої ворота, відправившись на перерву з нулями на табло.





У другій двадцятихвилинці кременчужани насіли на ворота «Соколу», намагаючись заволодіти перевагою в грі. І хоч команди раз по раз обмінювалися гострими випадами, але на екваторі періоду саме у команди Олександа Савицького вдалося відкрити рахунок - Тютченко з передачі Кисельова прошив Кубрицький, змінивши сценарій цього матчу. І хоч після пропущеної шайби «соколята» всі сили кинули в атаку, але під кінець періоду пропустили ще раз - вдруге Кубрицького прошив найрезультативніший форвард «Кременчука» Денискін. Відіграватися «Сокіл» почав тільки на останній хвилині другої двадцятихвилинки, коли в форматі 5 на 3 відзначився Голубич.





Більшу частину третього періоду команди відіграли всуху, знаючи ціну кожної помилки. Команди грали у відкритий хокей, проте реалізувати свої моменти у них за перші 10 хвилин третього відрізка зустрічі так і не вийшло. Через п'ять хвилин гострі і часті атаки «Соколу» дали свої результативні плоди - Голубич оформив дубль і зрівняв цифри на табло. Аж до останніх хвилин основного часу команди відіграли без закинутих шайб і матч перейшов в овер-тайм.





У додатковому часі переможну шайбу на свій рахунок записав Рубан у форматі 3 на 3.





«Сокіл» - «Кременчук» 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Тютченко (Кисельов, Серанов), 30:35; 0:2 Денискін (Хришпенць, Дубінін), 36:55; 1:2 Голубич (Олендаренко), 38:41; 2:2 Голубич (Німенко, Сиротенко), 3:2 Рубан (Гильманов), 62:30.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Павлов, Сушков - Гончаренко; Рубан - Ступак - Німенко (А), Морозов (К) - Симчук - Павленко, Гильманов - Смирнов - Середницький, Пойманов - Панченко - Сиротенко.

Кременчук: Гордюшин (Корнієнко); Яковлєв - Алексюк, Хришпенць - Боєвих, Грицьких - Александров; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.



