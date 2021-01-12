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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

62 нові випадки COVID-19 у Кременчуці - один пацієнт помер

Вчора, 20:06 Переглядів: 734 Коментарів: 1

 З'ясовується коло контактних осіб

Сьогодні, 12 січня, у Кременчуці зареєстровано 62 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, в тому числі 24 випадки виявлені приватною лабораторією. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Захворіли тридцять шість жінок віком від 20 до 80 років та двадцять п'ять чоловіків віком від 25 до 81 року, також захворіла дитина тринадцяти років.


Із вперше виявлених випадків захворювання п'ятдесят сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а п'ять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується п'ятдесят сім пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 113 осіб.


На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 5356 випадків. Одужало 4118. Померло 152

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Коментарі: 1

888
antikola:
Вчора, 21:33

"По словам Степанова, карантин нужно продлить из-за январских праздников, во время которых большое количество людей приняли участие в массовых празднованиях. Также люди ездили к родственникам, много перемещались. "Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19"

, "" то есть ввести на праздники локдаун-плохо, а когда все уже инфицировались-то самое время, ну не ....????



Науковці з бразильського інституту "Бутантан" уточнили дані ефективності вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac, котру має намір закупити уряд України.Згідно з даними дослідників, загальна ефективність медичного засобу проти коронавірусної хвороби становить лише 50,38%.


здобули....и то эту вакцину возможно закупят и вакцинируют 50% до марта 22 года, но это не точноsmile


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