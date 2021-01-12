62 нові випадки COVID-19 у Кременчуці - один пацієнт помер

Вчора, 20:06 Переглядів: 734 Коментарів: 1

Сьогодні, 12 січня, у Кременчуці зареєстровано 62 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, в тому числі 24 випадки виявлені приватною лабораторією. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли тридцять шість жінок віком від 20 до 80 років та двадцять п'ять чоловіків віком від 25 до 81 року, також захворіла дитина тринадцяти років.



Із вперше виявлених випадків захворювання п'ятдесят сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а п'ять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується п'ятдесят сім пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 113 осіб.



На жаль, один пацієнт помер.



Всього зареєстровано 5356 випадків. Одужало 4118. Померло 152