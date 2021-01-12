На Кривушах ищут «колядовщика» в камуфляже: хотят «отблагодарить»

Уважаемые жители посёлка Кривуши и микрорайона Реевка!
Посмотрите внимательно на это видео, может кто то из вас сможет опознать на кадрах любителя чужого имущества? Дело в том, что жители частного сектора Кривушей давно разыскивают этого типочка, чтобы сердечно поздравить его с наступившим Новым годом и в знак признательности за его старания в преодолении чужих заборов ограничить его мобильность. Со смещением.
Мы материально отблагодарим того, кто даст через редакцию координаты поздравляемого персонажа.
Анонимность гарантируем.