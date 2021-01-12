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Надзвичайні новини

На Кривушах ищут «колядовщика» в камуфляже: хотят «отблагодарить»

Вчора, 18:01 Переглядів: 2 412 Коментарів: 2

 

Если вы узнали мужчину на видео - обратитесь в редакцию

Уважаемые жители посёлка Кривуши и микрорайона Реевка!


Посмотрите внимательно на это видео, может кто то из вас сможет опознать на кадрах любителя чужого имущества? Дело в том, что жители частного сектора Кривушей давно разыскивают этого типочка, чтобы сердечно поздравить его с наступившим Новым годом и в знак признательности за его старания в преодолении чужих заборов ограничить его мобильность. Со смещением.


Мы материально отблагодарим того, кто даст через редакцию координаты поздравляемого персонажа.


Анонимность гарантируем.


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Автор: жители Кривушей
Теги: Реевка кража вор камери спостереження

Коментарі: 2

12
Smoker:
Вчора, 19:42

Интересная походка. Похожа на походку борца или тяжелоатлета. 


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142
VladimirS:
Вчора, 20:37

Похож на ночного сторожа, который ходит и проверяет наличие и целостность запоров, замков, пломб, печатей.

Обычно на посту часовой точно так же обходит охраняемый объект, если по инструкции не находится на вышке...

А узнать его врядли кто сможет.......


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