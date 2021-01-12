Де й о котрій 13 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
13 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Чкалова, 2-20;
- вул. Білецьківська, 1-66;
- вул. Пілотів, 17-46;
- вул. Чумацький шлях, 87-123;
- вул. Народних ополченців, 1-46;
- вул. Петра Сагайдачного, 11;
- пров. Гарматний, 4-27;
- пров. Кріворізький, 3-16;
- пров. Врожайний, 4-20;
- пров. Пілотів, 27;
- пров. Петра Сагайдачного, 8;
- пр. Ополченців, 2-4;
- вул. Марусі Чурай, 19-60;
- вул. Козацька, 69-134;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Спасопреображенська, 3-6;
- вул. Солов'їна, 10;
- пров. Рокосовського, 1-36;
- пров. Делегатський, 3-12;
- пров. Ровенський, 3-44;
- вул. Керченська, 1-32;
- вул. Вільної України, 140-142;
- вул. Якова Петруся, 140, 144;
- вул. Артема Носенка, 2-31.