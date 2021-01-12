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Кременчук

Де й о котрій 13 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

13 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Чкалова, 2-20;
  • вул. Білецьківська, 1-66;
  • вул. Пілотів, 17-46;
  • вул. Чумацький шлях, 87-123;
  • вул. Народних ополченців, 1-46;
  • вул. Петра Сагайдачного, 11;
  • пров. Гарматний, 4-27;
  • пров. Кріворізький, 3-16;
  • пров. Врожайний, 4-20;
  • пров. Пілотів, 27;
  • пров. Петра Сагайдачного, 8;
  • пр. Ополченців, 2-4;
  • вул. Марусі Чурай, 19-60;
  • вул. Козацька, 69-134;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Спасопреображенська, 3-6;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • пров. Рокосовського, 1-36;
  • пров. Делегатський, 3-12;
  • пров. Ровенський, 3-44;
  • вул. Керченська, 1-32;
  • вул. Вільної України, 140-142;
  • вул. Якова Петруся, 140, 144;
  • вул. Артема Носенка, 2-31.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення

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