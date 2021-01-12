Позачергова сесія Кременчуцької міськради пройде 26 січня в режимі відеоконференції

Позачергова III сесія Кременчуцької міськради VIII скликання відбудеться 26 січня о 10.00. Відповідне розпорядження «Про скликання позачергової III сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання» підписав міський голова Віталій Малецький 12 січня.
Пленарне засідання пройде в режимі відеоконференції в сесійній залі ради (площа Перемоги, 2).
Як стало відомо від депутатів, причина скликання сесії - регламент міської ради. При його затверджені на минулій сесії у грудні припустилися помилок - тепер їх виправлятимуть.