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Кременчук, Політика

Позачергова сесія Кременчуцької міськради пройде 26 січня в режимі відеоконференції

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 151

 

Початок о 10.00

Позачергова III сесія Кременчуцької міськради VIII скликання відбудеться 26 січня о 10.00. Відповідне розпорядження «Про скликання позачергової III сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання» підписав міський голова Віталій Малецький 12 січня.


Пленарне засідання пройде в режимі відеоконференції в сесійній залі ради (площа Перемоги, 2). 


Як стало відомо від депутатів, причина скликання сесії - регламент міської ради. При його затверджені на минулій сесії у грудні припустилися помилок - тепер їх виправлятимуть.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: сесія депутати міський голова Віталій Малецький

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