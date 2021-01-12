На Полтавщині син зарубав матір і сховав тіло у корівнику

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На Полтавщині син зарубав матір і сховав тіло у корівнику. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, тіло літньої жінки знайшли 6 січня в сараї одного із домогосподарств Великобагачанського району.





Після проведення першочергових слідчих дій поліція встановила, що смертельні ушкодження пенсіонерка отримала 5 січня під час сварки із 58-річним сином. Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник сховав тіло загиблої у корівнику.





Вбивцю затримали. Йому призначили міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.