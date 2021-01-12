Квитки на потяги УЗ тепер можна купити через Viber та Telegram

Сьогодні, 12 січня, у співпраці з Visa та Middleware Укрзалізниця запустила свій перший чат-бот у месенджерах Viber та Telegram з можливістю прямого продажу чи повернення квитків, а також замовлення харчування під час поїздки, відображення розкладу руху, інформування про прибуття або запізнення потяга, номер колії тощо. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Чат-бот УЗ розмовляє трьома мовами: українською, англійською та російською.
Владислав Криклій пояснив, що оплата за квитки, придбані через чат-бот, здійснюється безпосередньо без редіректу - для цього можливо прив’язати платіжну картку в електронному гаманці. Також пасажири можуть використовувати для оплати сервіси Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments.
Наразі в чат-боті доступні для замовлення квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їхній розклад. Протестувати роботу сервісу можна за посиланнями: https://vb.me/ukr_railway або https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.