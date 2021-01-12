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Квитки на потяги УЗ тепер можна купити через Viber та Telegram

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 314 Коментарів: 2

 

Правда поки що лише на поїзди Інтерсіті+, жоден з яких не прямує через Кременчук

Сьогодні, 12 січня, у співпраці з Visa та Middleware Укрзалізниця запустила свій перший чат-бот у месенджерах Viber та Telegram з можливістю прямого продажу чи повернення квитків, а також замовлення харчування під час поїздки, відображення розкладу руху, інформування про прибуття або запізнення потяга, номер колії тощо. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.


- Укрзалізниця продовжує розвивати свої сервіси та ставати більш клієнтоорієнтованою для пасажирів і бізнесу. Ще влітку 2020-го за моєї ініціативи компанія розпочала здійснювати продаж квитків за 90 днів до дати поїздки, а також запустила програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+. Сьогодні ж УЗ вперше стартує з власним чат-ботом, який не лише надає довідкову інформацію та зворотний зв’язок, а й наділений функціями продажу чи повернення квитків, замовлення харчування та інших додаткових опцій, - зазначив очільник Міністерства.


Чат-бот УЗ розмовляє трьома мовами: українською, англійською та російською.


Владислав Криклій пояснив, що оплата за квитки, придбані через чат-бот, здійснюється безпосередньо без редіректу - для цього можливо прив’язати платіжну картку в електронному гаманці. Також пасажири можуть використовувати для оплати сервіси Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments.


Наразі в чат-боті доступні для замовлення квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їхній розклад. Протестувати роботу сервісу можна за посиланнями: https://vb.me/ukr_railway або https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.


 

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Автор: Дарія Губенко
Теги: Укрзалізниця квитки потяг бот

Коментарі: 2

33
ASGARD:
Сьогодні, 16:18

вопрос зачем? это не так удобно как в приложение, хотя и оно не работает сначала эпидемии...... Необходимо развивать приложение


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472
s2e7r8g:
Сьогодні, 16:27

Цитата: ASGARD

вопрос зачем? это не так удобно как в приложение, хотя и оно не работает сначала эпидемии...... Необходимо развивать приложение

Если бы сразу всё было удобно и работоспособно, Microsoft бы сделал одну, а не 38 версий Windows. wink


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