Квитки на потяги УЗ тепер можна купити через Viber та Telegram

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 314 Коментарів: 2

Правда поки що лише на поїзди Інтерсіті+, жоден з яких не прямує через Кременчук

Сьогодні, 12 січня, у співпраці з Visa та Middleware Укрзалізниця запустила свій перший чат-бот у месенджерах Viber та Telegram з можливістю прямого продажу чи повернення квитків, а також замовлення харчування під час поїздки, відображення розкладу руху, інформування про прибуття або запізнення потяга, номер колії тощо. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.





- Укрзалізниця продовжує розвивати свої сервіси та ставати більш клієнтоорієнтованою для пасажирів і бізнесу. Ще влітку 2020-го за моєї ініціативи компанія розпочала здійснювати продаж квитків за 90 днів до дати поїздки, а також запустила програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+. Сьогодні ж УЗ вперше стартує з власним чат-ботом, який не лише надає довідкову інформацію та зворотний зв’язок, а й наділений функціями продажу чи повернення квитків, замовлення харчування та інших додаткових опцій, - зазначив очільник Міністерства.



Чат-бот УЗ розмовляє трьома мовами: українською, англійською та російською.



Владислав Криклій пояснив, що оплата за квитки, придбані через чат-бот, здійснюється безпосередньо без редіректу - для цього можливо прив’язати платіжну картку в електронному гаманці. Також пасажири можуть використовувати для оплати сервіси Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments.



Наразі в чат-боті доступні для замовлення квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їхній розклад. Протестувати роботу сервісу можна за посиланнями: https://vb.me/ukr_railway або https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot .



