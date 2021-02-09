Все спочатку: у справі про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка знову змінюються судді і суд

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 165

Розгляд справи триває вже більше 6 років.

16 лютого Полтавський апеляційний суд визначив новий суд, який буде розглядати справу про вбивство ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка.





Ним став Ленінський районний суд Полтави, де справу почнуть слухати з самого початку.





Нагадаємо, що 10 лютого суддя Гадяцького районного суду, де з травня 2018 року розглядали справу, заявила самовідвід та висловила недовіру колегії суддів, після чого справу передали до апеляційного суду для визначення нового суду. Розгляд справи триває вже більше 6 років. Це 6 зміна суду у справі.