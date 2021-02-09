Юні хокеїсти «Кременчука» стартували в УМХЛ другого сезону

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 323

Змагання будуть скорочені через коронавірус

Цими вихідними відбулося урочисте відкриття другого в історії сезону Української молодіжної хокейної ліги. Цього разу в УМХЛ-2020/2021 зіграють 72 команди з 17 міст України. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.





За нагороди найвищого ґатунку юні хокеїсти боротимуться в семи вікових категоріях. Зокрема, у межах чемпіонату України виступлять гравці 2004, 2005, 2006, 2007 р.н., а на всеукраїнських змаганнях – 2008, 2009, 2010 р.н.





Дитячо-юнацькі команди «Кременчук» КДЮСШ «Авангард» поборються за медалі в наступних вікових групах (р.н.): 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 та 2005.





У матчі-відкритті на арени «Айсберг» команда «Кременчук» 2005 р.н. виграла у харківського СДЮШОР 9:4, а на другий день 10:2. «Кременчук» 2010 р.н. перемогла 3:1 та програла 1:5 «Приднепровську».





Зазначимо, що цей сезон буде коротшим у зв’язку з пандемією COVID-19. Ігри проходитимуть без глядачів із дотриманням медичного протоколу.





Додамо, що зараз в Кременчуці на арені «Айсберг» проходить ПХЛ серед команд 2008 р.н.















