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Кременчук

Завтра Кременчук зустрічатиме загиблих військових

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 1 353

 Збір ввечері на штабі «АТО-Майдан-Кременчук»

Завтра, 17 лютого, до Кременчука привезуть тіла загиблих військових Олександра Войтенка та В'ячеслава Олексієнка, які загинули на Донбасі.


Двоє кременчужан-десантників загинули на Донбасі: ДБР розпочало розслідування


Як розповів Телеграфу активіст Леонід Харченко, о 18.30 - збір автоколони на штабі «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А, біля Крюківського мосту). Кременчужан забезпечать «жовто-блакитними» стягами, за необхідності - паливом.


Координатор автоколони Леонід Харченко (096-98-00-259).


Зауважимо, що виїзд з Бахмута Донецької області орієнтовно о 12 годині. Телеграф інформуватиме читачів про рух транспорту до Кременчука.


Прощання відбудеться наступного дня, 18 лютого.


Кременчук з загиблими на Донбасі військовими попрощається у четвер 18 лютого
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Автор: Альона Душенко
Теги: загиблі в АТО

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