Завтра Кременчук зустрічатиме загиблих військових

Завтра, 17 лютого, до Кременчука привезуть тіла загиблих військових Олександра Войтенка та В'ячеслава Олексієнка, які загинули на Донбасі.
Як розповів Телеграфу активіст Леонід Харченко, о 18.30 - збір автоколони на штабі «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А, біля Крюківського мосту). Кременчужан забезпечать «жовто-блакитними» стягами, за необхідності - паливом.
Координатор автоколони Леонід Харченко (096-98-00-259).
Зауважимо, що виїзд з Бахмута Донецької області орієнтовно о 12 годині. Телеграф інформуватиме читачів про рух транспорту до Кременчука.
Прощання відбудеться наступного дня, 18 лютого.