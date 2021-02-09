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17 лютого світла не буде на 36 кременчуцьких вулицях

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 908

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

17 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Багратіона, 1-26;
  • вул. Суворова, 3-38;
  • вул. Щаслива, 4-29;
  • вул. Богуна, 1-12;
  • вул. Сурікова, 2-36;
  • вул. Рєпіна, 2-20;
  • вул. Паризької Комуни, 2-20;
  • вул. Черняховського, 1-26;
  • пров. Суворова, 6-24;
  • пров. Південний, 1-26;
  • пров. Фізкультурний, 1-22;
  • пров. Ударний, 2-16;
  • пров. Спартаківський, 1-19;
  • пров. Динамівський, 1-13;
  • пров. Парковий, 2-16;
  • пров. 1-й Парковий, 4-23;
  • пров. 1-й Деповський, 1-16;
  • туп. Малокохнівський, 2-23;
  • вул. Марка Вовчка, 1-28;
  • вул. Олексія Древаля, 115-173;
  • вул. Великокохнівська, 3-9;
  • вул. Якова Петруся, 29-138;
  • вул. Рокітнянська, 29-39;
  • пров. Размислова, 1-7;
  • вул. Східна, 13-38;
  • вул. Новосхідна, 16-36;
  • вул. Лебедина, 55-88;
  • вул. Котляревського, 4-24;
  • пров. Котляревського, 1-17;
  • вул. Танковий, 3-15;
  • вул. Ватутіна, 19/22;
  • пров. Товстого, 24-30.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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