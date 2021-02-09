Кременчук з загиблими на Донбасі військовими попрощається у четвер 18 лютого

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У четвер 18 лютого у Кременчуці попрощаються із загиблими на донеччині військовослужбовцями. За попередньою інформацією прощання із загиблими бійцями 81 бригади Олександром Войтенком та Вячеславом Олексієнком заплановане на 18 лютого. Про це повідомив у фейсбуці кременчуцький активіст Леонід Харченко.









10.00 - прощання у Міському палаці культури;

11.30 - відспівування у Свято-Миколаївському Собор, вул. 29 вересня;

12.40 - поховання на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.





- У разі будь-яких змін буде надана відповідна інформація. У кого є можливість взяти участь у траурній автоколоні прохання надати інформацію за номерами телефонів (096)-980-02-59 або (066)-600-83-07, - зазначив леонід Харченко.





Загиблі на Донбасі бійці підірвалися на п’яти мінах ТМ-62, – Зеленський





Слідчі розглядають три версії загибелі трьох військовослужбовців, двоє з них - кременчужани - рядовий Вячеслав Олексієнко і капітан Олександр Войтенко) зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.





За його словами, підрив міг статися через: