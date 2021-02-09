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Кременчук з загиблими на Донбасі військовими попрощається у четвер 18 лютого

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Прощання відбудеться у Міському палаці культури та Свято-Миколаївському соборі 

У четвер 18 лютого у Кременчуці попрощаються із загиблими на донеччині військовослужбовцями. За попередньою інформацією прощання із загиблими бійцями 81 бригади Олександром Войтенком та Вячеславом Олексієнком заплановане на 18 лютого. Про це повідомив у фейсбуці кременчуцький активіст Леонід Харченко.


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  • 10.00 - прощання у Міському палаці культури;
  • 11.30 - відспівування у Свято-Миколаївському Собор, вул. 29 вересня;
  • 12.40 - поховання на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.


- У разі будь-яких змін буде надана відповідна інформація. У кого є можливість взяти участь у траурній автоколоні прохання надати інформацію за номерами телефонів (096)-980-02-59 або (066)-600-83-07, - зазначив леонід Харченко. 


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Слідчі розглядають три версії загибелі трьох військовослужбовців, двоє з них - кременчужани - рядовий Вячеслав Олексієнко і капітан Олександр Войтенко) зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.


За його словами, підрив міг статися через:

  • порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями;
  • теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни;
  • недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна військові АТО ООС

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