Кременчук з загиблими на Донбасі військовими попрощається у четвер 18 лютого

Прощання відбудеться у Міському палаці культури та Свято-Миколаївському соборі
У четвер 18 лютого у Кременчуці попрощаються із загиблими на донеччині військовослужбовцями. За попередньою інформацією прощання із загиблими бійцями 81 бригади Олександром Войтенком та Вячеславом Олексієнком заплановане на 18 лютого. Про це повідомив у фейсбуці кременчуцький активіст Леонід Харченко.
- 10.00 - прощання у Міському палаці культури;
- 11.30 - відспівування у Свято-Миколаївському Собор, вул. 29 вересня;
- 12.40 - поховання на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.
- У разі будь-яких змін буде надана відповідна інформація. У кого є можливість взяти участь у траурній автоколоні прохання надати інформацію за номерами телефонів (096)-980-02-59 або (066)-600-83-07, - зазначив леонід Харченко.
Загиблі на Донбасі бійці підірвалися на п’яти мінах ТМ-62, – Зеленський
Слідчі розглядають три версії загибелі трьох військовослужбовців, двоє з них - кременчужани - рядовий Вячеслав Олексієнко і капітан Олександр Войтенко) зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, підрив міг статися через:
- порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями;
- теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни;
- недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.