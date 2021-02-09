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У Кременчуці шахраї надурили двох бабусь

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 718

 

До одної жінки прийшли «працівниці газової служби», іншій - «зняли порчу»
У Кременчуці шахраї надурили двох бабусь. Про це на своїй сторінці у facebook розповів керівник прес- служби поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.


16 лютого близько 13.00 додому до 80-річної пенсіонерки прийшли дві жінки. Вони представилися «працівницями газової служби». Після їх візиту з квартири зникли гроші.


Того ж дня близько 14.00, на проспекті Лесі Українки 81-річній бабусі невідома «зняла порчу» разом із 3 000 гривень.


Аналогічні випадки трапилися і в області: у 84-річної літньої жінки після візиту «працівниць газової служби» зникла сумка з 5 000 гривень, а у с. Іванівка, Семенівського району шахрайки поміняли усі заощадження 93-річної бабусі на сувенірні гроші. 
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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: cikavopro.com
Теги: пенсіонери шахраї шахрайство
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