У Кременчуці шахраї надурили двох бабусь

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 718

У Кременчуці шахраї надурили двох бабусь. Про це на своїй сторінці у facebook розповів керівник прес- служби поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.





16 лютого близько 13.00 додому до 80-річної пенсіонерки прийшли дві жінки. Вони представилися «працівницями газової служби». Після їх візиту з квартири зникли гроші.





Того ж дня близько 14.00, на проспекті Лесі Українки 81-річній бабусі невідома «зняла порчу» разом із 3 000 гривень.





Аналогічні випадки трапилися і в області: у 84-річної літньої жінки після візиту «працівниць газової служби» зникла сумка з 5 000 гривень, а у с. Іванівка, Семенівського району шахрайки поміняли усі заощадження 93-річної бабусі на сувенірні гроші.