В Україні збільшили штраф за п'яну їзду: можуть і авто конфіскувати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 485 Коментарів: 3

Виросли і штрафи за перевищення швидкості, залишення місця ДТП та керування ТЗ без посвідчення водія

Верховна Рада України затвердила законопроект №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який передбачає посилення відповідальності за нетверезу їзду.





Так, штрафи за пиятику за кермом суттєво збільшилися:

За 1 раз - 17 000 грн (було 10 200 грн);

За 2 раз протягом року - 34 000 грн (було 20 400 грн);

За 3 раз протягом року - 51 000 грн (було 40 800 грн).

Також нетверезі водії ризикують втратити посвідчення на строк до 10 років. А у разі третього порушення передбачена конфіскація автомобіля.





Збільшили і термін, протягом якого суд має розглянути справу за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - до 1 року. Раніше протоколи мали розглянути за 3 місяці. Це призводило до того, що багато порушників уникали відповідальності через те, що строк розгляду сплинув.





Посилюється і відповідальність за ДТП з потерпілими, вчинене у стані сп'яніння. Позбавлення волі тепер передбачається навіть при аварії, у якій постраждала особа отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, раніше максимальною санкцією за це було обмеження волі.





Збільшуються і розміри штрафів за деякі правопорушення: