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Надзвичайні новини

В Україні збільшили штраф за п'яну їзду: можуть і авто конфіскувати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 485 Коментарів: 3

 
Виросли і штрафи за перевищення швидкості, залишення місця ДТП та керування ТЗ без посвідчення водія

Верховна Рада України затвердила законопроект №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який передбачає посилення відповідальності за нетверезу їзду. 


Так, штрафи за пиятику за кермом суттєво збільшилися:

  • За 1 раз - 17 000 грн (було 10 200 грн);
  • За 2 раз протягом року - 34 000 грн (було 20 400 грн);
  • За 3 раз протягом року - 51 000 грн (було 40 800 грн).

Також нетверезі водії ризикують втратити посвідчення на строк до 10 років. А у разі третього порушення передбачена конфіскація автомобіля. 


Збільшили і термін, протягом якого суд має розглянути справу за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - до 1 року. Раніше протоколи мали розглянути за 3 місяці. Це призводило до того, що багато порушників уникали відповідальності через те, що строк розгляду сплинув. 


Посилюється і відповідальність за ДТП з потерпілими, вчинене у стані сп'яніння. Позбавлення волі тепер передбачається навіть при аварії, у якій постраждала особа отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, раніше максимальною санкцією за це було обмеження волі. 


Збільшуються і розміри штрафів за деякі правопорушення:

  • за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год – з 510 до 1700 грн;
  • за залишення місця ДТП – з 255 до 3400 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 1-2 роки або без такого.
  • за керування або передача керування ТЗ особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3400 грн, а повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ);
  • за керування ТЗ особою, яка була позбавлена такого права, – з 510 до 20400 грн, а повторне протягом року – 40800 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення ТЗ).
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Автор: Юлия Волынская
Теги: штраф нетверезий водій ВРУ законопроект

Коментарі: 3

2 668
zzzzzz:
Сьогодні, 16:20

Могут конфискувати, а могут и нє.... Дело не в строгости наказания, а в его неотвратимости.скольких прав лишили, а они продолжают бухать и ездить? 


4 0
233
jondin:
Сьогодні, 16:51

Я вроде на другом ресурсе прочитал что за 3 раз конфискация.


0 0
97
Juja:
Сьогодні, 16:52

Вот и посмотрим, как будет работать Закон. В принципе с такими расценками нет никакой необходимости в кредите от МВФ.


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