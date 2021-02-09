В Україні збільшили штраф за п'яну їзду: можуть і авто конфіскувати

Виросли і штрафи за перевищення швидкості, залишення місця ДТП та керування ТЗ без посвідчення водія
Верховна Рада України затвердила законопроект №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який передбачає посилення відповідальності за нетверезу їзду.
Так, штрафи за пиятику за кермом суттєво збільшилися:
Також нетверезі водії ризикують втратити посвідчення на строк до 10 років. А у разі третього порушення передбачена конфіскація автомобіля.
Збільшили і термін, протягом якого суд має розглянути справу за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - до 1 року. Раніше протоколи мали розглянути за 3 місяці. Це призводило до того, що багато порушників уникали відповідальності через те, що строк розгляду сплинув.
Посилюється і відповідальність за ДТП з потерпілими, вчинене у стані сп'яніння. Позбавлення волі тепер передбачається навіть при аварії, у якій постраждала особа отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, раніше максимальною санкцією за це було обмеження волі.
Збільшуються і розміри штрафів за деякі правопорушення: