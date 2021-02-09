Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні врятували чоловіка, який кидався з 7-го поверху

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 542 Коментарів: 1

 

Правоохоронців викликали на сімейне насильство, а кривдник спробував вкоротити собі віку

Кременчуцькі патрульні врятували чоловіка, який кидався з 7-го поверху. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося на вул. Київській. 



Правоохоронці отримали виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що співмешканець свариться та ображає її, і просила приїхати швидше. Прибувши на місце, поліціянти побачили 43-річного чоловіка, який агресивно себе поводив та раптом вибіг на балкон багатоповерхівки. Він спробував вистрибнути. 


Патрульний Максим Сучков схопив чоловіка за ноги та стягнув з перила. Напарник копа Дмитро Плічко у цей час страхував їх обох.  


На дебошира одягли кайданки, аби той не завдав шкоди ні собі ні оточуючим. Його заспокоїли та передали лікарям.

1
Автор: Юлия Волынская Джерело відео: патрульна поліція Кременчука
Теги: рятувальники поліція

Коментарі: 1

234
jondin:
Сьогодні, 16:54

коп красавчик.


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх