Кременчуцькі патрульні врятували чоловіка, який кидався з 7-го поверху

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 542 Коментарів: 1

Кременчуцькі патрульні врятували чоловіка, який кидався з 7-го поверху. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося на вул. Київській.









Правоохоронці отримали виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що співмешканець свариться та ображає її, і просила приїхати швидше. Прибувши на місце, поліціянти побачили 43-річного чоловіка, який агресивно себе поводив та раптом вибіг на балкон багатоповерхівки. Він спробував вистрибнути.





Патрульний Максим Сучков схопив чоловіка за ноги та стягнув з перила. Напарник копа Дмитро Плічко у цей час страхував їх обох.





На дебошира одягли кайданки, аби той не завдав шкоди ні собі ні оточуючим. Його заспокоїли та передали лікарям.