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У центрі Кременчука автівка в'їхала у Opel Vivaro та зникла з місця ДТП

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 592

 

Порушника шукають

У центрі міста автівка в'їхала у Opel Vivaro та зникла з місця ДТП. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося на вул. Небесної сотні біля «Ощадбанку». 


Винуватець аварії з місця події зник. На місці працюють патрульні. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія

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