Надзвичайні новини, Убийство мэра Олега Бабаева

Справу про вбивство мера Бабаєва знову направили у Кобеляки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 406

 
Цей суд справу вже розглядав

10 червня справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направили в Кобеляцький районний суд Полтавської області. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.

Буквально 4 червня справу направили в Полтавський районний суд, але 9 червня цей суд не зміг сформувати колегію суддів, тож справу повернули до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду і сьогодні, 10 червня, її знову передали у Кобеляки, де цю справу вже розглядали. 

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Після цього справа вже побувала в Крюківському та Шишацькому районних судах, а потім - Полтавському. 

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд убийство Олега Бабаева
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