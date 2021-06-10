Справу про вбивство мера Бабаєва знову направили у Кобеляки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 406

10 червня справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направили в Кобеляцький районний суд Полтавської області. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.

Буквально 4 червня справу направили в Полтавський районний суд, але 9 червня цей суд не зміг сформувати колегію суддів, тож справу повернули до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду і сьогодні, 10 червня, її знову передали у Кобеляки, де цю справу вже розглядали.

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Після цього справа вже побувала в Крюківському та Шишацькому районних судах, а потім - Полтавському.

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.