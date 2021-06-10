«Кремінь» 2010 - володар кубка пам'яті Олега Бабаєва

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 162

Сьогодні, 9 червня, у Полтаві на стадіоні «Динамо» фінішував черговий турнір-меморіал пам'яті Олега Бабаєва, який був президентом футбольного клубу «Ворскла» та почесним президентом клубу «Кремінь». Цього разу за призи змагалися 24 команди футболістів 2010 року народження. «Кремінь» представили вихованці Анатолія Безуса та Олександра Назаренка. Наша команда їхала на турнір у статусі минулорічного переможця. Наші хлопці не лише підтвердили статус кращих, а не зазнали жодної поразки на турнірі.

Склад «Кременя»: Микола Спірідонов, Тимофій Малюченко, Давид Щербак, Іван Радченко, Назар Мартиненко, Давид Світченко, Данило Дубодєл, Данило Іващенко, Вадим Таніченко, Артем Матвієць, Владислав Шпак, Іван Зелений, Кирило Горбунов, Артем Куліш, Кирило Геймур, Іван Поповіченко, Кирило Литовченко, Андрій Юрко

Розпочали наші хлопці з перемог. У групі С «Кремінь» зустрівся з ХТЗ-1 (Харків), «Аметистом» (Олександрія), «Полтавою», АРЗ (Дніпро), «Метал-2» (Харків).

«Кремінь» переміг ХТЗ-1 (6:0), АРЗ Дніпро (3:0), «Полтаву» (4:0), «Аметист» (10:0) та розписали мирову з харківським «Металом-2» (0:0).

У півфіналі «Кремінь» переміг ДЮСШ-26 Київ з рахунком 2:0. У драматичному фіналі «Кремінь» переміг харківський «Металіст 1925» у серії післяматчевих пенальті - 4:3 (основний час 1:1). Кременчужани підтверджують свій статус й другий рік поспіль здійняли над головою кубок переможців. «Бронза» турніру у київської ДЮСШ-26.

Кращим воротарем змагань став Вадим Теніченко («Кремінь»).

Найбільше м’ячів до свого активу записав Артем Матвієць із «Кременя».

Кращий гравець команди «Кремінь» - Данило Іващенко.

- Турнір пам'яті Олега Бабаєва, як завжди пройшов на високому рівні, як за якістю організації, так і кількістю команд. Ми завжди будемо відгукуватися на турніри пам'яті Олега Мейдановича, який багато зробив для Кременчука, Полтавщини та футбольного клубу «Кремінь». Ми й досі користуємося інфраструктурою, яку свого часу створив Олег Бабаєв, - зауважив після турніру тренер Олександр Назаренко.