Надзвичайні новини, Убийство мэра Олега Бабаева

Справу про вбивство мера Бабаєва знову направили у Полтавський районний суд

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 284

 

Цей суд справу вже розглядав

4 червня справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка повторно направили в Полтавський районний суд Полтавської області. Про це ТЪ повідомила сторона захисту. 

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Після цього справа вже побувала в Крюківському та Шишацькому районних судах. 2 червня голова Шишацького районного суду заявив самовідвід, тож справу повернули до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду.

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд убийство Олега Бабаева
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