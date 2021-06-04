Неповнолітню з Бреусівки можливо ґвалтували вже посмертно — нові деталі справи

Журналісти передачі «Говорить Україна» продовжують оприлюднювати жахливі деталі
У другій частині передачі «Говорить Україна», яка присвячена резонансному вбивству із згвалтуванням у Бреусівці стали відомі нові деталі життя неповнолітніх на Полтавщині.
Як зазначено у відео — не останню роль в організації «побачення» відіграла подруга загиблої.
Хлопці ж, які гвалтували дівчину, як виявилося, були братами.
А, якщо вірити знайденому в кімнаті дівчини листу, вона, можливо ще й була вагітна.
Деталі — на відео в сюжеті.
Нагадаємо, найстаршого підозрюваного у згвалтуванні дівчини у Бреусівці випустили під домашній арешт