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Неповнолітню з Бреусівки можливо ґвалтували вже посмертно — нові деталі справи

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 452 Коментарів: 1

 

Журналісти передачі «Говорить Україна» продовжують оприлюднювати жахливі деталі

У другій частині передачі «Говорить Україна», яка присвячена резонансному вбивству із згвалтуванням у Бреусівці стали відомі нові деталі життя неповнолітніх на Полтавщині.

Як зазначено у відео — не останню роль в організації «побачення» відіграла подруга загиблої.

Хлопці ж, які гвалтували дівчину, як виявилося, були братами.

А, якщо вірити знайденому в кімнаті дівчини листу, вона, можливо ще й була вагітна.

Деталі — на відео в сюжеті.

Нагадаємо, найстаршого підозрюваного у згвалтуванні дівчини у Бреусівці випустили під домашній арешт

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело відео: канал «Україна»
Теги: неповнолітня Бреусівка
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