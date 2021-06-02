Найстаршого підозрюваного у згвалтуванні дівчини у Бреусівці випустили під домашній арешт

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Вчора, 1 червня, у Комсомольскому міськсуді розглядався запобіжний захід для ще одного фігуранта справи трагічної загибелі 16-річної мешканки Козельщинської громади.

Прокурор клопотав про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Суддя - Куц Тетяна Олександрівна, голова Комсомольського міського суду Полтавської області - виявилася дивовижно м'якою до підозрюваного. Вона відмовила прокурору та обрала підозрюваному міру запобіжного заходу «домашній арешт», - пише на своїй сторінці Фейсбук депутат Руслан Телятник.

Найстаршому у групі, слідство пред'явило підозру аж по двом статтям КК: ч.3 ст.152 та ст.304. Ст.304 КК України - втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Ч.3 ст.152 КК України - зґвалтування неповнолітньої особи.

Його підозрюють у підбурені неповнолітнього на вчинення зґвалтування неповнолітньої особи, яка перебувала у безпорадному стані.

(Безпорадний стан потерпілої особи — це такий фізичний або психічний стан потерпілої, коли вона не здатна усвідомлювати характеру і значення вчинюваних із нею дій або, усвідомлюючи їх, не може чинити опір ґвалтівникові. В нашому випадку, потерпіла перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння).

Тим часом інший фігурант справи - неповнолітній - рішенням суду перебуває під вартою з 07 травня поточного року. При цьому йому інкримінують лише одну статтю - ч.3 ст.152 КК України.

«Суддя чомусь не звернула увагу на те, що перебуваючи на свободі, підозрюваний (як самий старший групи) може впливати и тиснути на інших неповнолітніх осіб групи (його молодшого брата та свою дівчину, які поки що не перебувають під слідством). Може впливати на їх покази задля викривлення реальних подій. Також, суддя проігнорувала, що підозрюваний може знищити речові докази по справі, які ще перебувають у нього та неповнолітніх осіб групи. І які в майбутньому зможуть викрити у злочинній діяльності інших учасників подій 29.04.2021 року», - зазначає Руслан Телятник.

Тож маємо: