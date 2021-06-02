Справі про вбивство мера Бабаєва знову шукають новий суд

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 354 Коментарів: 1

2 червня голова Шишацького районного суду заявив самовідвід, тож справі про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка знов шукатимуть суд. Про це ТЪ повідомила сторона захисту. Суд задовольнив заяву. Справу повернуть до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду.

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Після цього справа вже побувала в Крюківському та Шишацькому районних судах.

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.