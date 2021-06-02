Надзвичайні новини, Убийство мэра Олега Бабаева

Справі про вбивство мера Бабаєва знову шукають новий суд

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 354 Коментарів: 1

 

Черговий суддя заявив самовідвід

2 червня голова Шишацького районного суду заявив самовідвід, тож справі про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка знов шукатимуть суд. Про це ТЪ повідомила сторона захисту. Суд задовольнив заяву. Справу повернуть до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду.

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Після цього справа вже побувала в Крюківському та Шишацькому районних судах.

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд убийство Олега Бабаева
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Коментарі: 1

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БРАТ:
Сьогодні, 12:18

солдат спить- а служба йде.(с) і закон Савченко працює...

 


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