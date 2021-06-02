У Кременчуцькій райраді ділять владу: штурханина переросла в бійку

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 1 077 Коментарів: 1

Зіткнення відбуваються між політичними силами «За майбутнє» — прихильниками чинного голови райради Антона Самаркіна — та його противниками у раді

У Кременчуцькій райраді сьогодні гаряче. Запланована сесія районної ради фактично зірвана. З самого ранку тут відбуваються сутички, штурханина, яка переросла у бійку.

У штурханині беруть участь депутати партії «За майбутнє», від якої до міської ради балотувався чинний мер Віталій Малецький — з одного боку. Вони фактично прийшли підтримати чинного голову районної ради Антона Самаркіна (представника партії «За майбутнє»). Так, учора з'явилася інформація, що представники інших політисил виступають за зняття Самаркіна з посади голови райради.

Підтримати своїх «з майбутнього» прибули депутати міської ради, обласної ради. Депутати облради - вони ж чиновники мерії Кременчука: віцемер Ольга Усанова, віцемер Руслан Проценко, керівник департаменту охорони здоров'я Максим Середа. У штурханині помічені депутати міської ради Микола Бокован та депутат облради (і віцемер з комуналки) Іван Москалик, який навіть пішов «у рукопашну». Представники «з майбутнього» оголосили сесію райради незаконною — відповідні меседжі розповсюджувалися відучора по соцмережах. Розкручували й інші меседжі — про те, що Самаркіна хочуть зняти, бо він не дає будувати Біланівський ГЗК. А також у сесійній залі цього ж дня влаштували громадські слухання щодо недопущення будівництва Біланівського ГЗК (який уже будується). Лунали гасла про боротьбу з олігархом Жеваго. При цьому у питаннях, запропонованих на сесію (принаймні тих, що були оприлюднені на сайті), не було жодного, пов'язаного з Біланівським ГЗК.

Один із ініціаторів слухань по БГЗК — активіст Олег Савченко, який ходив мітингувати під «АвтоКрАЗ», коли люди вимагали зарплату — тоді мітинги були організовані напередодні місцевих виборів, а потім активність сторонніх людей, які допомагали КрАЗівцям, раптом вщухла.

Схоже, і зараз у райраді йде боротьба не за «правду» — тобто не за екологію, а за владу і політичний вплив.

Наразі відомо, що питання про зняття Самаркіна з посади відклали до наступного сесійного засідання.

P.S. Боротьба з Біланівським ГЗК останнім часом завжди спливає на вістрі політичної боротьби та політичних заяв. Тим часом у 2018 році БГЗК будувався - і ніхто із політиків це не зупинив. У 2019 році БГЗК вже спокійно працював... У 2019 році Кременчуцька міська рада визнала недоцільною громадську експертизу Біланівського ГЗК.



