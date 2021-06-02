В Україні можливе ще одне підвищення пенсійного віку: що пропонують нардепи

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 392 Коментарів: 3

Група народних депутатів розробила законопроєкт № 5566, яким вносяться зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, пропонують понизити пенсійний вік для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку.

Аби від такого пониження не постраждав бюджет, вік виходу на пенсію збільшать для всіх громадян України. Так нардепи планують протистояти наслідкам демографічної кризи в країні.

Зокрема, за кожну народжену і виховану до 6 років дитину жінки мають право на зменшення пенсійного віку на 6 місяців. Але в цілому пенсійний вік не може бути знижений більше ніж на 3 роки.

- З метою збалансування доходів і видатків Пенсійного фонду проєктом Закону пропонується з 1 січня 2023 року збільшення пенсійного віку громадян на один місяць на рік, що, в свою чергу, не дозволить коефіцієнту заміщення в значній мірі знижуватися для наступного покоління, – пояснюють автори документа.

Таке збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 на 1 рік, і в підсумку він становитиме 61 рік.