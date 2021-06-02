Кременчук, Україна, Світ

В Україні можливе ще одне підвищення пенсійного віку: що пропонують нардепи

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 392 Коментарів: 3

Виключенням стануть жінки, які виховали дитину до 6-річного віку

 

Група народних депутатів розробила законопроєкт № 5566, яким вносяться зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, пропонують понизити пенсійний вік для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку.

Аби від такого пониження не постраждав бюджет, вік виходу на пенсію збільшать для всіх громадян України. Так нардепи планують протистояти наслідкам демографічної кризи в країні.

Зокрема, за кожну народжену і виховану до 6 років дитину жінки мають право на зменшення пенсійного віку на 6 місяців. Але в цілому пенсійний вік не може бути знижений більше ніж на 3 роки.

- З метою збалансування доходів і видатків Пенсійного фонду проєктом Закону пропонується з 1 січня 2023 року збільшення пенсійного віку громадян на один місяць на рік, що, в свою чергу, не дозволить коефіцієнту заміщення в значній мірі знижуватися для наступного покоління, – пояснюють автори документа.

Таке збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 на 1 рік, і в підсумку він становитиме 61 рік.

 

 

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсійний вік підвищення законопроєкт
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

330
shoni1970:
Сьогодні, 11:13

Ну нарешті. Янукович теж підвищив пенсійний вік, бо народ зажрався: на пенсії жирують у Єгиптах та Турціях.


13 3
114
Sanay:
Сьогодні, 11:20

Та отмените уже эту пенсию, хватит мучить и себя и народ)))


11 0
109
КАПУША:
Сьогодні, 11:43

Ну шо? Гірше не буде? Хоч поржем? 

 


10 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх