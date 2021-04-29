Справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка розглядатиме Крюківський райсуд

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Кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств тягнеться вже більше 6 років

29 квітня справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка передали у Крюківський районний суд. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.





Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Суд задовольнив заяву і справу повернули до канцелярії суду для визначення нового судді.





Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.