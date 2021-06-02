В Кременчуці вже 5 червня з’явиться центр масової вакцинації від COVID-19

Пресслужба виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомляє, що 5 червня в місті відкриється центр масової вакцинації від COVID-19. Працюватиме він на базі ліцею №11 «Гарант» за адресою: вулиця Першотравнева, 53.
Записатися на щеплення можуть всі бажаючі кременчужани віком від 18 років.
Для щеплення планують використовувати вакцину CoronaVac китайського виробництва.
Центр масової вакцинації працюватиме в суботу та неділю з 9.00 до 17.00. Для проходження вакцинації при собі треба мати паспорт та мобільний телефон. Біля входу працюватимуть реєстратори, які скоординують подальші дії для проходження вакцинації.
Наразі подібні центри існують в Києві, Львові та Одесі.