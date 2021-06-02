«З пенсії виділяємо дітям, щоб вони вижили»: кременчужани не можуть виїхати з епіцентру COVID-19

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 124

Подружжя з Кременчука Оксана Славунік та її чоловік Сергій опинилися в Індії - світовому епіцентрі пандемії COVID-19. Жінка уже два роки чекає там на пересадку легень. Зараз подружжя з Кременчука ледь знаходить кошти, щоб вижити за кордоном.

Як повідомила Телеграфу Любив Славунік, родичка кременчужан, які перебувають в Індії, жінка перша в черзі на пересадку, але зараз не можуть зробити операцію. Такої ситуації, яку показують у ЗМІ, коли на вулицях десятки померлих - немає. Проте коштів на лікування та харчування немає, а в черзі на операцію - українці помирають, так і не дочекавшись на пересадку.

- Місто чисте... Щоб лягти у госпіталь необхідно по 100 тисяч... З пенсії виділяємо кошти дітям, щоб вижили, - поділилася жінка.

Нагадаємо, що близько трьох років кременчужани чекають пересадки легень в Індії. Родина зверталася за допомогою, як до міської влади, так і у владні кабінети Києва.