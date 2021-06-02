«Ситуація неоднозначна», - віцемер Кременчука Іван Москалик про гарячу воду

До кінця тижня не чекайте...
Віцемер з комунальних питань Іван Москалик називає неоднозначною ситуацію щодо забезпечення підприємств теплоенергетики газом для виробництва гарячої води.
Про те він зауважує, що угоди на газ не можуть бути підписані блискавично швидко — а відтак до кінця тижня не варто сподіватися на те, що гаряча вода потече з кранів.
Першого червня НАК «Нафтогаз України» оприлюднив нову довгострокову ринкову ціну на газ для комунальної теплоенергетики — 7,42 грн за куб м, підкресливши, що вона нижче квітневої ціни. Проте, як зауважує Іван Москалик, у чинних тарифах КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» врахована ціна на газ 6,2 та 6,1 грн за кубометр.
Відтак нова ціна на газ від «Нафтогазу» потягне за собою підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.