Кременчук, Споживач

«Ситуація неоднозначна», - віцемер Кременчука Іван Москалик про гарячу воду

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 607 Коментарів: 6

До кінця тижня не чекайте...

Віцемер з комунальних питань Іван Москалик називає неоднозначною ситуацію щодо забезпечення підприємств теплоенергетики газом для виробництва гарячої води.

- Якщо раніше Асоціація міст України лобіювала інтереси підприємств ТКЕ, нині чомусь ситуація змінилася. Сьогодні скликали позачергове термінове засідання в Міністерстві розвитку громад та територій щодо нових угод на газ. Сьогодні до кінця дня буде щось зрозуміло, - каже пан Москалик.

Про те він зауважує, що угоди на газ не можуть бути підписані блискавично швидко — а відтак до кінця тижня не варто сподіватися на те, що гаряча вода потече з кранів.

Першого червня НАК «Нафтогаз України» оприлюднив нову довгострокову ринкову ціну на газ для комунальної теплоенергетики — 7,42 грн за куб м, підкресливши, що вона нижче квітневої ціни. Проте, як зауважує Іван Москалик, у чинних тарифах КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» врахована ціна на газ 6,2 та 6,1 грн за кубометр.

Відтак нова ціна на газ від «Нафтогазу» потягне за собою підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.

Гарячої води поки що не чекайте: у КремТЕЦ та «Теплоенерго» немає грошей на передплату за газ
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гаряча вода Іван Москалик Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ
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Коментарі: 6

468
vortex:
Сьогодні, 14:29

Предлагаю занимательную арифметику

 

Измерим температуру холодной воды из-под крана - у меня около 16 градусов. Температуру горячей воды изменрить не могу потому что её нет ) Кто-то писал о том, что по многотарифному счётчику она далеко не такая гарячая как должна быть. Но, ок, допустим что она всё же 50 градусов.

 

Считаем(грубо), на нагрев 1 куба воды от 15 до 50 градусов нужно 145МДж энергии. Теплота сгорания газа(минимальная) 31,8 МДж на 1 кубометр. Считаем дальше... 

 

для нагрева (теоретически) 1 куба воды нужно потратить около 4,5 кубов газа. При стоимости 7,42 грн за куб это будет около 34 грн. Да, понимаю, что есть КПД нагрева и какие-то теплопотери. Лезем в гугл смотрим кпд газовых котлов (бытовых) - 92-95%. Ок, мы же считаем грубо - пусть КПД будет 0,8(80%). 34/0,8 = 42,5 грн нужно потратить на газ для нагрева одного куба воды.. А теперь открываем платёжку. Там цена за куб горячей воды 104 грн

 

Чешем репу, думаем 42,5 грн и 104 грн - разница очень большая. Понятно, что там зарплаты, оборудование и всё такое.. Но, получается, что стоимость газа в цене горясей воды далеко не самая большая часть расходов. Может нужно поробовать меньше воровать?(понимаю, сложно - но надо попытаться)

 

Если я не правильно подсчитал - альтернативный расчёт в студию


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evil:
Сьогодні, 14:29

Чего вы такие хмурые то? Словно не мылись нормально недели две?

Какая разница? Есть горячее водоснабжение или нет, когда есть возможность посмотреть клевый квартальный сериал "Сваты"? Какая разница, сколько она там стоит, когда наш Володя Зеленский искоренил порошенковских олигархов и коррупцию?!! Теперь все по другому. Закончилась Эпоха бедности. Начинаем обрастать жирком, как и обещал Володя! Включайте сегодня наш любимый канал 1+1  в 20:45 будем зырить две серии кваратальные ржаки пятого сезона Сватов! А в субботу два выпуска подряд "Вечернего квартала" и "Женского квартала"! Да еще и квартальные ЧистоNews

Что вы зациклились на этой горячей воде?

Посмотрите лучше как ловко и виртуозно наш лучезарный квартальный президент Володя Зеленский цюцюркой играет на рояле? Видели? Посмотрите еще раз! Оборжаться!!! 

 


28 33
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kremalex62:
Сьогодні, 14:51

Цитата: evil

Чего вы такие хмурые то? Словно не мылись нормально недели две?

Какая разница? Есть горячее водоснабжение или нет, когда есть возможность посмотреть клевый квартальный сериал "Сваты"? Какая разница, сколько она там стоит, когда наш Володя Зеленский искоренил порошенковских олигархов и коррупцию?!! Теперь все по другому. Закончилась Эпоха бедности. Начинаем обрастать жирком, как и обещал Володя! Включайте сегодня наш любимый канал 1+1  в 20:45 будем зырить две серии кваратальные ржаки пятого сезона Сватов! А в субботу два выпуска подряд "Вечернего квартала" и "Женского квартала"! Да еще и квартальные ЧистоNews

Что вы зациклились на этой горячей воде?

Посмотрите лучше как ловко и виртуозно наш лучезарный квартальный президент Володя Зеленский цюцюркой играет на рояле? Видели? Посмотрите еще раз! Оборжаться!!! 

 

не оборжаться а обо...раться.Закінчилась єпоха бідності-настала єпоха злиднів.І все завдяки 73% які привели це неподобстово  до влади.Не здивуюсь якщо цей коментар набере більше дизлайків від прихильників ЗЕ!


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Bombey:
Сьогодні, 15:35

Горячая вода подорожала в связи с повышением тарифов на горячую воду из-за подорожания горячей воды.


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zzzzzz:
Сьогодні, 16:01

Хочу видеть стоимость Гкалории!!! Зато не барыга!!! Эге ж?



Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26



От палає, у ***, супер!


10 16
1
BOBAH44:
Сьогодні, 17:09

Цитата: vortex
Чешем репу, думаем 42,5 грн и 104 грн - разница очень большая

А если  учесть, что гор вода это отходы от производства эл энергии, то что денег нет, как-то слабо верится

см прошлую статью про гор воду и интервью с работником ТЭЦ


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