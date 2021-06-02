«Ситуація неоднозначна», - віцемер Кременчука Іван Москалик про гарячу воду

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 607 Коментарів: 6

Віцемер з комунальних питань Іван Москалик називає неоднозначною ситуацію щодо забезпечення підприємств теплоенергетики газом для виробництва гарячої води.

- Якщо раніше Асоціація міст України лобіювала інтереси підприємств ТКЕ, нині чомусь ситуація змінилася. Сьогодні скликали позачергове термінове засідання в Міністерстві розвитку громад та територій щодо нових угод на газ. Сьогодні до кінця дня буде щось зрозуміло, - каже пан Москалик.

Про те він зауважує, що угоди на газ не можуть бути підписані блискавично швидко — а відтак до кінця тижня не варто сподіватися на те, що гаряча вода потече з кранів.

Першого червня НАК «Нафтогаз України» оприлюднив нову довгострокову ринкову ціну на газ для комунальної теплоенергетики — 7,42 грн за куб м, підкресливши, що вона нижче квітневої ціни. Проте, як зауважує Іван Москалик, у чинних тарифах КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» врахована ціна на газ 6,2 та 6,1 грн за кубометр.

Відтак нова ціна на газ від «Нафтогазу» потягне за собою підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.