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Патрульні не пустили у Кременчук фуру з підозрілим багажем

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 975 Коментарів: 1

 

Правоохоронці звернули увагу на ознаки підробки у документах на вантаж

На вулиці Залізничній вчора близько 14.00 для перевірки документів поліцейські зупинили два автомобілі марки DAF.

Інспектори помітили, що товарно-транспортні накладні на вантаж, які надали водії вказаних автомобілів, ймовірно, містять ознаки підробки.

Для встановлення усіх обставин охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: фура
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Коментарі: 1

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sv11:
Сьогодні, 15:11

"На вулиці Залізничній вчора близько 14.00 для перевірки документів поліцейські зупинили два автомобілі марки DAF."
нет такой причины для остановки. ст35 закона о полиции. остановили мзду поиметь, да видать мало дали... странно что еще в нарко не повезли , они это любят


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