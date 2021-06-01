Нові подробиці вбивства зі зґвалтуванням у Бреусівці

Ще один фігурант справи про зґвалтування та вбивство у Бреусівці отримав повідомлення про підозру.
За даними нацполіції, слідчий повідомив 20-річному жителю Кременчуцького району про підозру у скоєнні підбурювання до зґвалтування неповнолітньої дівчини в с. Бреусівка Козельщинської тергромади, а також за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої та втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність.
Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги місцеві мешканці.
За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої.
Одному із 15-річних юнаків, жителю Козельщинської тергромади, на перших етапах слідства вже вручено підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня Комсомольський міський суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136), підбурювання іншого співучасника до скоєння зґвалтування ( ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152), втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304) Кримінального кодексу України.
Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:
Нагадаємо, що поліцейські також встановили особу, яка продала горілку неповнолітньому із компанії, в якій відпочивала померла 16-річна дівчина. Відносно 39-річної місцевої жінку складений адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.