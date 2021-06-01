Нові подробиці вбивства зі зґвалтуванням у Бреусівці

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 2 240 Коментарів: 1

Ще один фігурант справи про зґвалтування та вбивство у Бреусівці отримав повідомлення про підозру.

За даними нацполіції, слідчий повідомив 20-річному жителю Кременчуцького району про підозру у скоєнні підбурювання до зґвалтування неповнолітньої дівчини в с. Бреусівка Козельщинської тергромади, а також за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої та втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність.

Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги місцеві мешканці.

За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої.

Одному із 15-річних юнаків, жителю Козельщинської тергромади, на перших етапах слідства вже вручено підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня Комсомольський міський суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136), підбурювання іншого співучасника до скоєння зґвалтування ( ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152), втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304) Кримінального кодексу України.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:

«На часі слідчими відділу № 2 (м.Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції погоджене з керівництвом Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури клопотання про обрання міри запобіжного заходу для 20-річного підозрюваного та направлено його до Комсомольського міського суду для розгляду. Слідство за фактом смерті неповнолітньої триває. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва Головного управління Національної поліції Полтавської області».

Нагадаємо, що поліцейські також встановили особу, яка продала горілку неповнолітньому із компанії, в якій відпочивала померла 16-річна дівчина. Відносно 39-річної місцевої жінку складений адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.