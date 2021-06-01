Гарячої води поки що не чекайте: у КремТЕЦ та «Теплоенерго» немає грошей на передплату за газ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2 770 Коментарів: 20

НАК «Нафтогаз України», як і повідомлялося раніше, запропонувала підприємствам комунальної теплоенергетики газ по 7400 грн за 1000 куб м. На підприємствах КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» підтвердили, що проєкти угод — отримали — та поки що вони не підписані. А доки документи вивчають (і скільки триватиме цей процес — наразі невідомо), в оселях кременчужан не з'явиться гаряча вода.

- Якщо є якісь умови угоди, треба розуміти, як за ними працювати. Потрібен час на опрацювання, щоб розуміти всі нюанси, - коментує Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Він додає, що проєкт угоди з НАК «Нафтогаз України» все одно передбачає часткову передплату за газ (раніше Асоціація міст України повідомляла, що контракт буде на умовах післяплати).

У виробників теплової енергії немає грошей, щоб зробити передплату. Так, нагадаємо, КремТЕЦ за підсумками опалювального сезону спрацювала зі збитком у 80 млн грн. При цьому лише борги бюджетної сфери міста сягнули 56 млн грн, із них 6 млн грн місто погасило.

Аналогічна ситуація і з КП «Теплоенерго»: за останніми даними, за результатами 1-го кварталу підприємство має 72 млн грн збитків, неповернений борг «Нафтогазу» 45,5 млн грн. Ще 52 мільйони стягує виробник тепла для Раківки — КВБЗ. Зрозуміло, що за таких умов підприємство не зробить передплату.



