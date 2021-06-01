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Гарячої води поки що не чекайте: у КремТЕЦ та «Теплоенерго» немає грошей на передплату за газ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2 770 Коментарів: 20

 

Виробники теплової енергії отримали проєкти угод від «Нафтогазу» - а грошей на оплату немає

НАК «Нафтогаз України», як і повідомлялося раніше, запропонувала підприємствам комунальної теплоенергетики газ по 7400 грн за 1000 куб м. На підприємствах КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» підтвердили, що проєкти угод — отримали — та поки що вони не підписані. А доки документи вивчають (і скільки триватиме цей процес — наразі невідомо), в оселях кременчужан не з'явиться гаряча вода.

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- Якщо є якісь умови угоди, треба розуміти, як за ними працювати. Потрібен час на опрацювання, щоб розуміти всі нюанси, - коментує Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Він додає, що проєкт угоди з НАК «Нафтогаз України» все одно передбачає часткову передплату за газ (раніше Асоціація міст України повідомляла, що контракт буде на умовах післяплати).

У виробників теплової енергії немає грошей, щоб зробити передплату. Так, нагадаємо, КремТЕЦ за підсумками опалювального сезону спрацювала зі збитком у 80 млн грн. При цьому лише борги бюджетної сфери міста сягнули 56 млн грн, із них 6 млн грн місто погасило.

Аналогічна ситуація і з КП «Теплоенерго»: за останніми даними, за результатами 1-го кварталу підприємство має 72 млн грн збитків, неповернений борг «Нафтогазу» 45,5 млн грн. Ще 52 мільйони стягує виробник тепла для Раківки — КВБЗ. Зрозуміло, що за таких умов підприємство не зробить передплату.

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: гаряча вода Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ
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Коментарі: 20

3 117
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:48

Интересная история, должен город, а отключили мне....это как с городским транспортом, за льготников должно зегосударство, а за проезд повысят мне!!!! Весч! 


55 8
57
aleks:
Сьогодні, 11:53

отапливание улиц зимой - да, дело недешевое.
городу бы сосредоточится на термомодернизации многоэтажных домов в городе. 
хотя бы с садиков и школ начните. потому чтоб это прямые расходы города.
потом на дома перейдите, может совместно с КП и кредитами это делайте. раскидайте выплаты на 10 лет. а то тариф на услугу обслуживания домов подымают - а я не совсем понимаю, какие услуги они улучшили. не, на бумаге все есть. по факту нет. если я за обслуживание домов буду платить больше, но за отопление меньше - сумма ведь не изменится, а возможно даже уменьшится.


19 1
741
evil:
Сьогодні, 11:56

Ахахахах...получили горячей водицы?

От квартальные клоуны отжигают! РжиТЕ!

Надеюсь 73% нахохочутся вдоволь!

Если вдруг по Вечернему кварталу будут показывать ржаки про массовое отсутствие горячего водоснабжения в Украине, будите меня сразу же, не стесняйтесь! 


35 29
3 117
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:27

Цитата: evil
РжиТЕ
сидят молча- надули щеки, минусуют по инерции. Теперь у них мы виноваты, что они клована выбрали. Есть такая картинка открытый багажник машины, в нем дрова, топор, казан и овца сидит. И подпись( я отзываю свой голос!. 


22 20
511
Кавоман:
Сьогодні, 12:31

Ги-ги. А пам'ятаєте, як зерофани раділи, казали: "Хуже не буде!!!".

Так-так.


27 13
368
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:37

Цитата: aleks

отапливание улиц зимой - да, дело недешевое.
городу бы сосредоточится на термомодернизации многоэтажных домов в городе. 
хотя бы с садиков и школ начните. потому чтоб это прямые расходы города.
потом на дома перейдите, может совместно с КП и кредитами это делайте. раскидайте выплаты на 10 лет. а то тариф на услугу обслуживания домов подымают - а я не совсем понимаю, какие услуги они улучшили. не, на бумаге все есть. по факту нет. если я за обслуживание домов буду платить больше, но за отопление меньше - сумма ведь не изменится, а возможно даже уменьшится.

 

За садики-школы согласен. А у многоэтажных домов есть вполне определенные хозяева. Я, к примеру, не хочу за свои налоги термомодернизировать чей-то дом.


10 4
57
aleks:
Сьогодні, 12:47

Цитата: Kremen.Club

 

За садики-школы согласен. А у многоэтажных домов есть вполне определенные хозяева. Я, к примеру, не хочу за свои налоги термомодернизировать чей-то дом.

так не за налоги, а за счет увеличения тарифа на обслуживание дома. а КП берет кредит (под гарантии городской власти, ведь КП городские).


3 4
528
shtai:
Сьогодні, 13:00

Кто пообещал провести "газовую реформу" и внедрить рынок газа в Украине? Или все должно было пройти по старинке - пообещали и забыли? ТЕЦы не знали про реформу и этапы ее проведения? 


19 2
10
Ocean:
Сьогодні, 13:41

А абонплату ТЭЦ, которую так "интересно" по тихому ввели,  ОТМЕНЯТ? Ведь по факту услуги нет, значит абонплаты быть не должно. Или будут дальше исправно с людей снимать за не существующую на данный момент услугу?


15 0
158
VladimirS:
Сьогодні, 14:10

Ситуация с отсутствием горячей воды малоприятная, но не катастрофическая. Пугает перспектива остаться без отопления на холодные времена года. Вот это страшно, ведь к этому все идет! Поставить газовый котел в многоэтажке-неновострое - проблематично в нашем городе, хотя в других городах получить разрешение дело 1-2х дней.


8 2
465
vortex:
Сьогодні, 14:22

Цитата: VladimirS
получить разрешение дело 1-2х дней.


Интересно, а куда в многоэтажке(не новострое) дымоход от котла выводить? В разрешение?smile

 

PS В новостройках(в некоторых) где автономное газовое отопление(или какие-то другие нагреватели газовые) отвод выведен на торцевую(условно) стену где нет окон. В типичной многоэтажке совкового проекта таких стен либо вообще нет, либо только у части жильцов туда доступ(и то не из кухни а из жилой комнаты). Как соорудить 9 дымоходных каналов и вывести их выше крыши в уже построенной девятиэтажке - я не очень это представляю. Кто такое видел - покажите


5 0
145
1
ags:
Сьогодні, 14:23

По опросам около 30% отдадут голоса за слуг народа на выборах в раду. Это значит, что треть людей всё устраивает. Если добавить часть от ЕС, то больше половины населения страны устраивает тот вектор, который задал Петя и продолжает Зелень. Чего тогда возмущаться? Сейчас вот ещё разосрали отношения с Белорусью, на ровном месте. Топливного кризиса не будет, просто из Европы дорогими аналогами заменим. Электроэнергию от Ахметова купите, пофигу, что она дороже. Наши товары, уходящие туда, заменят Турецкими, Турки уже полетели договариваться, а нового рынка сбыта просто негде искать. Осталось с Казахстаном разорвать отношения и будем сидеть в полнейшей изоляции. Люди, знайте, все внутренние проблемы - от некомпетентной внешней политики. Проваленная вакцинация - не ошибка одного Степанова, а всего правительства. И, так во всём. Почему же вы снова и снова выбираете одно и то же???


4 12
3 117
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:28

Цитата: ags
Если добавить часть от ЕС, то больше половины населения страны устраивает тот вектор, который задал Петя и продолжает Зелень.
какойто абсурд....


8 7
465
vortex:
Сьогодні, 14:42

Цитата: zzzzzz

Цитата: ags
Если добавить часть от ЕС, то больше половины населения страны устраивает тот вектор, который задал Петя и продолжает Зелень.
какойто абсурд....

И да и нет. Хоть автор данного размышления и изложил все сложноватым для восприятия стилем(не любит народ читать и думать многобукав), но общая мысль, если вдуматься, вполне логична и с ней сложно не согласиться.

 

Лично у меня, глядя на происходящее возникает временами чувство дежавю. Как клован не выпрыгивал из штанов и не поливал гавнецом петю - а делает он всё в сущности тоже самое. Пройдет ещё пару лет и если он вспомнит резко о мове армии и томосе... я не сильно удивлюсь


5 4
3 117
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:55

Цитата: vortex
общая мысль,
объясните суть мысли
Цитата: ags
тот вектор, который задал Петя
или вот этой мысли-
Цитата: vortex
делает он всё в сущности тоже самое.
то есть по вашему у нас дыра в бюджете и сегоднешнее цирковое представление с г. водой, газом и невозможностью зегосударства оплатить льготный проезд общественным транспортом и жд транспортом, это вина пороха? Опять начинается история про петю и липецкую фабрику. Ну хватит уже яерез 2 года прилетать папередников, вы у азирова коли учитесь? Или вам зе так мозг загадил? Идет откровенный грабеж населениия , когда должно государство, а оно берет у вас из кармана, путем увеличения стоимости услуг и товаров....а у вас всё порох в голове....интересно если у вас завтра отберут квартиру, мотивируя отсутствием денег у государства, тоже петю будете винить....странноватые у вас рассуждения о сегодняшней ситуации.



6 2
48
imago:
Сьогодні, 14:57

Цитата: vortex

 

Интересно, а куда в многоэтажке(не новострое) дымоход от котла выводить? В разрешение?:.... Как соорудить 9 дымоходных каналов и вывести их выше крыши в уже построенной девятиэтажке - я не очень это представляю. Кто такое видел - покажите

Не хочу сильно умничать, по лейт Днепрова 70(Раковка) за МаркетОптом,стоит 9-ти этажка, да с торца окон нет, на третьем  (могу ошибаться) этаже хозяин квартиры вывел выше крыши вот ту(и не одну трубу) самую вентиляцию сделал он (хозяин квартиры) давно, не утверждаю, что везде и все можно сделать, если не пробовать, то под лежачий камень вода не течет, но и камень не точитsmile


0 2
465
vortex:
Сьогодні, 15:27

Цитата: zzzzzz
то есть по вашему у нас дыра в бюджете и сегоднешнее цирковое представление с г. водой, газом и невозможностью зегосударства оплатить льготный проезд общественным транспортом и жд транспортом, это вина пороха?

 

Вы меня не так поняли. Думаю автор того комментария тоже не это имел ввиду. Попытайтесь вдуматься, а не выдёргивать что-то из контекста. Ещё раз

 

Зе - пришёл к власти на хайпе критике пороха. Но по факту то что он поливал грязью он продолжает всё худшее, что делал порох, и добавляет ещё в этот коктейль своей дури(а дури там мешок). С этим клоуном всё ясно... он уже всё, дорулился и его наибольший успех может быть только в том чтобы досидеть свою пятилетку и не закончить как янык. Но, те кто за него голосовал(а точнеее голосовали не за него а против пороха) в упор не видят того что он повторяет те же косяки которые делал порох. Нет ничего, что он бы исправил. Но есть куча косяков которых он наделал сам от себя (ещё раз в 10 больше). И потом эти же ... пойдут на выборы и выберут какого-то другого клоуна который будет поливать гавном Зе через три года... 

 

PS И эта история "хуженебудет" снова повторится, если народ будет вестись на маркенинг 

 


4 0
158
VladimirS:
Сьогодні, 15:49

14:22

..."Как соорудить 9 дымоходных каналов и вывести их выше крыши в уже построенной девятиэтажке - я не очень это представляю. Кто такое видел - покажите"...
Мои родители жили в Тернополе, там 70% населения перешли на автономное отопление, даже в хрущёвках. Когда продавал квартиру там, то первый вопрос был за отопление. Когда узнавали, что центральное, то сразу клали трубку.

Жалею, что не узнал каким образом они отводят свои отработанные газы, а то бы поделился этими секретами))


0 0
465
vortex:
Сьогодні, 15:52

Цитата: imago
Цитата: vortex

 

Интересно, а куда в многоэтажке(не новострое) дымоход от котла выводить? В разрешение?:.... Как соорудить 9 дымоходных каналов и вывести их выше крыши в уже построенной девятиэтажке - я не очень это представляю. Кто такое видел - покажите

Не хочу сильно умничать, по лейт Днепрова 70(Раковка) за МаркетОптом,стоит 9-ти этажка, да с торца окон нет, на третьем  (могу ошибаться) этаже хозяин квартиры вывел выше крыши вот ту(и не одну трубу) самую вентиляцию сделал он (хозяин квартиры) давно, не утверждаю, что везде и все можно сделать, если не пробовать, то под лежачий камень вода не течет, но и камень не точитsmile

В девятиэтажках (блочных, чешский проект) на некоторых, на торцах дома нет окон, но на некоторых они есть, это первый момент. У меня из 144 квартир в доме лишь 18 квартир имеют такую стенку и то эта стенка не кухни, а жилой комнаты, да, один человек может вывести трубу, но, представьте, возможно ли чтобы на обычной девятиэтажке было 144 трубы? Я не могу это представить. Единичный случай не получится, к сожалению, масштабировать на всех


0 0
511
Кавоман:
Сьогодні, 15:58

Цитата: vortex

...

Зе - пришёл к власти на хайпе критике пороха....

 

А ось тут ваша головна помилка.

Зевава не прийшов до влади! Зевава- ніхто, ніщо, пусте місце, зеро!

Зеваву привели до влади ті, хто при Порошенку втратили можливість безпосередньо впливати на рішення органів влади, використовувати монопольне становище, "доїти" дерпідприємства, мати першочергове повернення ПДВ, наживатися на бюджетних закупівлях, шантжувати владу шахтарями, енергетикою, Приватом і т.д. 

 

Для цього треба лише проаналізувати, хто за два останні роки і наскілько збагатився, хто став отримувати дешевшу електрику і чому населення дорожчу. Чому держмонополії і підприємства три роки тому були прибуткові, а зараз повально збиткові і чиї "менеджери"там сидять і т.д. Для цього теба трохи часу, розуму та бажання. Але на 1-1, Україна та інтер вам про це не скажуть.

 

А зеваву населенню продали як пральний порошок. І нема різниці тайд чи аріель, головне, щоб не Порох.


1 0

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