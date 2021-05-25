Депутати підтримали запит щодо погашення боргів перед КВБЗ

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 603 Коментарів: 1

Під час сесії Кременчуцької міської ради 25 травня депутат Нікіфоров підняв питання про погашення боргів перед ПАТ Кременчуцький вагонобудівний завод, адже заводу терміново потрібні кошти на будівництво котельні та ремонт тепломереж Раківки.





Підприємство-посередник "Теплоенерго", яке купує теплову енергію у КВБЗ для потреб Раківки заборгувало чималі кошти перед ПАТ "КВБЗ". Так, станом на 1 травня 2020 року борг був 23,7 млн грн, а 1 травня 2021 року - 52,5 млн грн.





- Були досягнені домовленості, що КП Теплоенерго повинно щомісячно, починаючи з травня, віддавати підприємству не менш ніж 4 мільйони боргів. Фактично на сьогоднішній день повернули 1,9 млн грн, - уточнив депутат.





За результатами 1 кварталу поточного року, завод має 72 мільйони збитків та неповернений борг "Нафтогазу" 45,5 млн грн.





Депутат наголосив, що кошти потрібні негайно, адже ремонт треба розпочати не пізніше першої декади червня, а коштуватиме він близько 9 мільйонів гривень.





Запит пана Нікіфорова підтримали одноголосно.