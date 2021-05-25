Кременчук

130 000 грн необхідно з міського бюджету щоб розібрати завал «плюшкіна»

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 1 857 Коментарів: 8

 

Дали доручення знайти кошти, щоб прибрати територію 

Сьогодні, 25 травня, на сесії Кременчуцької міської ради депутат Олександр Нікіфоров виступив із запитом щодо звалища по вулиці Вернадській, №3/3. До депутата звернулися мешканців будинків №19 та 21 на вул. Манагарова.


Кременчуцькй «плюшкін» залишив після смерті гору сміття - влада намагається розібратися


За його словами, там незадовільний стан, оскільки довгий час матір з сином складували сміття у будинку та навколо. Сміття виділяє не тільки неприємний запах, а й притягує бездомних тварин. 


- Тричі за останній час будинок горів і може виникнути нова пожежа. Ця ситуація вже не нова, ЗМІ її висвітлювали, але нічого не зроблено... 7 травня депутати Нікіфоров та Плескун, віце-мер Москалик та фахівець ДЖКГ здійснили огляд території та побачили аварійну ситуацію,- повідомив з трибуни депутат Олександр Нікіфоров.


Міський голова Віталій Малецький запитав у профільного віцемера Івана Москалика чому не прибрана територія.


Іван Москалик повідомив. що прибирання сміття коштуватиме 130 000 грн. Міський голова дав доручення департаменту житлово-комунального господарства знайти кошти в рамках фінансування програми на прибирання сміття.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: сесія звалище
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 8

280
Pereselenets:
Сьогодні, 12:25

4700 баксов за вывоз мусора? Серьезно?


34 0
3 072
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:40

Шо значит поідомив? А смету показал? Чи так, на слово? Думаю эта работа стоит отсилы 30т. Это так по багатому даже.


24 0
460
vortex:
Сьогодні, 12:41

Віддайте у власність цю ділянку безкоштовно охочим із умовою вивозу сміття. В чому проблема?


18 0
500
1
Туся:
Сьогодні, 12:41

приїде трактор і згорне усе в самоскид. відвезуть на звалище . Ну ,хай ще троє чоловік попрацює. Невже це все коштуватиме аж130000? Ну це вже брехня!


20 0
14
Андрей 17:
Сьогодні, 12:55

Дайте мне 100 штук, я сам найму машину, уберу, и замету ещё...


23 0
3 072
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:56

Смету в студию!


14 0
523
shtai:
Сьогодні, 15:03

Все дуже просто - нехай на прибирання піде 5 годин. 

Трактор Т-150 - витрати палива 1 год. 50 л. (старенький вже).

Авто для вивозу старенький КрАЗ - витрати палива 70 л/100км (бо вмикається лише задня передача). А в водія КрАЗа улюблений маршрут пролягає через Світловодську дамбу. Ось і виходить кругленька сума.

 


3 2
110
Sanay:
Сьогодні, 15:07

smilesmilesmile  

 

А так можно было?

 


5 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх