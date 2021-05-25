130 000 грн необхідно з міського бюджету щоб розібрати завал «плюшкіна»

Сьогодні, 25 травня, на сесії Кременчуцької міської ради депутат Олександр Нікіфоров виступив із запитом щодо звалища по вулиці Вернадській, №3/3. До депутата звернулися мешканців будинків №19 та 21 на вул. Манагарова.
За його словами, там незадовільний стан, оскільки довгий час матір з сином складували сміття у будинку та навколо. Сміття виділяє не тільки неприємний запах, а й притягує бездомних тварин.
Міський голова Віталій Малецький запитав у профільного віцемера Івана Москалика чому не прибрана територія.
Іван Москалик повідомив. що прибирання сміття коштуватиме 130 000 грн. Міський голова дав доручення департаменту житлово-комунального господарства знайти кошти в рамках фінансування програми на прибирання сміття.