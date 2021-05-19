Кременчуцькй «плюшкін» залишив після смерті гору сміття - влада намагається розібратися

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 1 660 Коментарів: 1

У Кременчуці влада розбиратиметься із захаращенням, яке після смерті залишив по собі кременчуцький «плюшкін». Питання підняла депутатка Зінаїда Проценко на засіданні комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту а цифрової трансформації.









Депутатка повідомила, що до неї звернулися мешканці вулиці Генера Манагарова, та розповіли, що біля багатоповерхівки існує захаращений приватний будинок. Власник помер, а за спадщиною ніхто не звертався. Сміття там складали близько 10 років, тому на найближчій сесії мають розглянути питання, щоб на тій території навели лад.



