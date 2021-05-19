Готуйте пухнастиків: графік щеплення котів та собак у Піщанській ОТГ

Опублікований графік проведення профілактичних щеплень проти сказу собак та котів, які належать мешканцям Піщанської об'єднаної територіальної громади. Щеплення пухнастих відбуватиметься з 18 травня до 17 червня.
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Місце проведення щеплення
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Дата проведення
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1
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с. Недогарки
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18.05 - 20.05
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2
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с. Рокитне-Донівка
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25.05
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3
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с. Пащенівка
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26.06
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4
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с. Воскобійники
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27.05
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5
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с. Максимівка
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01.06 – 03.06
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6
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с. Ялинці
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08.06 – 09.06
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7
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с. Пухальщина
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15.06
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8
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с. Кіндрівка
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16.06
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9
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с. Самусіївка
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17.06