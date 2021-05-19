Готуйте пухнастиків: графік щеплення котів та собак у Піщанській ОТГ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 463

Опублікований графік проведення профілактичних щеплень проти сказу собак та котів, які належать мешканцям Піщанської об'єднаної територіальної громади. Щеплення пухнастих відбуватиметься з 18 травня до 17 червня.



