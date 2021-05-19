Кременчук, Полтавщина

Готуйте пухнастиків: графік щеплення котів та собак у Піщанській ОТГ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 463

 

Щеплення триватиме до 17 червня

Опублікований графік проведення профілактичних щеплень проти сказу собак та котів, які належать мешканцям Піщанської об'єднаної територіальної громади. Щеплення пухнастих відбуватиметься з 18 травня до 17 червня.

Місце проведення щеплення

Дата проведення

1

с. Недогарки

18.05 - 20.05

2

с. Рокитне-Донівка

25.05

3

с. Пащенівка

26.06

4

с. Воскобійники

27.05

5

с. Максимівка

01.06 – 03.06

6

с. Ялинці

08.06 – 09.06

7

с. Пухальщина

15.06

8

с. Кіндрівка

16.06

9

с. Самусіївка

17.06
2
Автор: Альона Душенко
Теги: щепленння собака кіт
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