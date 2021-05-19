У підручнику з української мови виявили посилання на порносайт, а мало бути посилання на сайт з Полтавщини

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 399 Коментарів: 4

У підручнику з української мови для 10 класів під авторством Олександра Авраменка від видавництва Грамота виявили лінк, що веде на порносайт. Про це повідомляє всеукраїнське видання НВ з посиланням на відео, яке у соцмережі TikTok розповів школяр під ніком toxacheep.





За його словами, якщо пройти за посиланням з тексту про шкільний дрес-код на сторінці 189, то можна потрапити на ресурс з порнографічним контентом.





Причиною конфузу, ймовірно, стала помилка, і насправді лінк повинен вести на новинний сайт Миргорода.



