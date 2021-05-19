Кременчук, Полтавщина

У підручнику з української мови виявили посилання на порносайт, а мало бути посилання на сайт з Полтавщини

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 399 Коментарів: 4

Причиною конфузу, ймовірно, стала помилка, і насправді лінк повинен вести на новинний сайт Миргорода

У підручнику з української мови для 10 класів під авторством Олександра Авраменка від видавництва Грамота виявили лінк, що веде на порносайт. Про це повідомляє всеукраїнське видання НВ з посиланням на відео, яке у соцмережі TikTok розповів школяр під ніком toxacheep. 


За його словами, якщо пройти за посиланням з тексту про шкільний дрес-код на сторінці 189, то можна потрапити на ресурс з порнографічним контентом.


Причиною конфузу, ймовірно, стала помилка, і насправді лінк повинен вести на новинний сайт Миргорода.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: порно освіта
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Коментарі: 4

21
Meo:
Сьогодні, 14:53

Скоріш не помилка, а просто власники сайту не подовжили доменне ім'я і його хтось викупив і зробив на ньому порно.

А на момент видання підручника у 2018 році був "нормальним".

У веб-архіві у 2018 році там був Новомиргородський сайт новин.

Останній раз він був новинами 29 серпня 2019 року, а потім пропав і став порнухою.


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1
Світлана:
Сьогодні, 15:18

Не зовсім точне доменне ім`я.Як би написали novomirgorodcom.blogspot.com.То дійсно потрапили на сайт містечка Новомиргород.До речі це Кіровоградська область.Вибачте мені пані,Альона.Але наше гарне містечко Миргород тут ні до чого.


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21
Meo:
Сьогодні, 16:07

Цитата: Світлана
novomirgorodcom.blogspot.com

У Вас посилання на інший сайт.

А цей ще у 2019 році виглядав ось так

web.archive.org/web/20190827081709/http://www.novomirgorod.com/


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1
Kremen.Club:
Сьогодні, 16:26

Цитата: Meo

Цитата: Світлана
novomirgorodcom.blogspot.com

У Вас посилання на інший сайт.

А цей ще у 2019 році виглядав ось так

web.archive.org/web/20190827081709/http://www.novomirgorod.com/

 

И уже тогда форум был завален спамом. На сайт забили.


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