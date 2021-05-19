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Кременчужанину заборонили виїжджати за кордон через голого піструна

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 2 310 Коментарів: 3

 

Рішення суду може бути оскаржене

Кременчужанину, що розгулював містом, демонструючи оголений статевий орган, впродовж наступного року заборонено виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом.


Чоловіка засудили за «прогулянку» містом, яка супроводжувалась демонстрацією статевих органів оточуючим.


За матеріалами судової справи, в січні поточного року на вул Шевченка чоловік зняв штани разом зі спідньою білизною і без зайвої скромності демонстрував свої принади оточуючим.


Наступного для чоловік влаштував показ геніталій в районі зупинки громадського транспорту «Кредмаш», потім «засвітився» в районі проспекту Свободи, вулиці Гагаріна та Небесної Сотні.


В суді зловмисник визнав свою вину, тож суд вирішив замінити покарання у вигляді обмеження волі на, по суті, «підписку про невиїзд». 

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: суд оголений
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Коментарі: 3

234
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romix:
Сьогодні, 15:03

 

демонструючи оголений статевий орган, впродовж наступного року заборонено виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом.

   

   Сподіваюсь, ви про різні органи пишите?


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vetalman:
Сьогодні, 16:54

піструна ..мда...тапочки де ви є ?


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Минометчик Лёша:
Сьогодні, 18:58

Піструна. Вибачте, з яких хуторів ви набрали ціх пісунів та пісух? Криза кадрів? А де та пісуха що любила слово"попердолило" Чи це жертви нового провопису? 


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