Кременчужанину заборонили виїжджати за кордон через голого піструна

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 2 310 Коментарів: 3

Рішення суду може бути оскаржене

Кременчужанину, що розгулював містом, демонструючи оголений статевий орган, впродовж наступного року заборонено виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом.





Чоловіка засудили за «прогулянку» містом, яка супроводжувалась демонстрацією статевих органів оточуючим.





За матеріалами судової справи, в січні поточного року на вул Шевченка чоловік зняв штани разом зі спідньою білизною і без зайвої скромності демонстрував свої принади оточуючим.





Наступного для чоловік влаштував показ геніталій в районі зупинки громадського транспорту «Кредмаш», потім «засвітився» в районі проспекту Свободи, вулиці Гагаріна та Небесної Сотні.





В суді зловмисник визнав свою вину, тож суд вирішив замінити покарання у вигляді обмеження волі на, по суті, «підписку про невиїзд».