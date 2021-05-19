Боротьба з дискримінацією: українцям дозволять розлучатися під час вагітності

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 3

Верховна Рада вважає дискримінаційними норми Сімейного кодексу, що забороняють розлучення під час вагітності та до досягнення дитиною року. 17 травня парламентарі надали на розгляд Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики проєкт Закону про внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України.





На даний момент навіть у випадку домашнього насильства суд може відмовити постраждалій особі в розірванні шлюбу. Приміром, у 2020 році відповідні рішення суди прийняли 175 разів, навіть попри те, що в багатьох випадках на кривдника були складені адміністративні протоколи.





Чинним законодавством передбачається й строк для примирення подружжя, який де-факто часто сприяє подальшому вчиненню насильства.





Аби не дискримінувати жінок, нардепи пропонують виключити зі статті 110 Сімейного кодексу норму про заборону розлучення в період вагітності та до досягнення дитиною одного року. А статтю 111 Сімейного кодексу пропонують доповнити нормою про те, що процедура примирення не повинна застосовуватись у разі, якщо є ознаки домашнього насильства. Для підтвердження таких ознак суддя має керуватися показами свідків або чекати на підтвердження таких тверджень судовими рішеннями.