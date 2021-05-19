Врятоване лисеня з Власівки переїхало до Дніпра

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 250

Рудий пухнастик тепер в надійних руках

Лисеня зі Власівки, яке рятували всім Кременчуком - переїхало до Дніпра. Волонтерка Карина Крамер повідомила, що рудий пухнастик тепер у Дніпрі в надійних руках.





- Наш малюк поїхав у Дніпро. Там його зустріли чудові хвостаті друзі. Найголовніше - він здоровий, нагодований й оточений увагою інших лисенят, - додала волонтерка.







