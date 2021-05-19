Кременчук

Врятоване лисеня з Власівки переїхало до Дніпра

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 250

 

Рудий пухнастик тепер в надійних руках

Лисеня зі Власівки, яке рятували всім Кременчуком - переїхало до Дніпра. Волонтерка Карина Крамер повідомила, що рудий пухнастик тепер у Дніпрі в надійних руках. 


- Наш малюк поїхав у Дніпро. Там його зустріли чудові хвостаті друзі. Найголовніше - він здоровий, нагодований й оточений увагою інших лисенят, - додала волонтерка. 


Врятоване лисеня готується до переїзду в Дніпро
Лисеня з Власівки рятують у ветклініці Кременчука


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Автор: Альона Душенко
Теги: лисиця Власівка
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