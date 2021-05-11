Кременчук, Благодійність

Лисеня з Власівки рятують у ветклініці Кременчука

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 1 125 Коментарів: 1

 

Тваринка дуже слабка й потребує допомоги

Місячне лисеня з Власівки рятують у кременчуцькій ветлікарні. Мешканка Світловодська Катерина Крамер у кременчуцьких групах в фейсбуці повідомила, що лисичка дуже слабка й погано тримає температуру.  


- Лис у клініці. Загальний стан - критичний, температуру не тримає, інфекція. Вага 700 грам, вдвічі менше норми, очі впали, ходить під себе. Шанс 1 з 100. Але ми будемо боротися. Будь ласка, підтримайте нас фінансово 5168755460729508 ПриватБанк, - повідомила дівчина Крамер Карина.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: лисиця Власівка
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Коментарі: 1

189
Olexander:
Сьогодні, 16:53

Терпіння Вам ,а лисенятку одужати .


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