У Полтаві любитель алкоголю та солодощів може потрапити за ґрати

Згубна звичка випити та з'їсти щось солоденьке, схоже, може завести мешканця Полтави за ґрати.
За даними пресслужби Нацполіції Полтавщини, 10 травня хлопець зайшов до одного з магазинів Полтави, взяв кілька пляшок елітного алкоголю та коробку цукерок і вийшов, тож продавчині не залишилося нічого іншого, як зателефонувати в поліцію.
Після отримання інформації на місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували обставини злочину та прикмети правопорушника.
Олександр Савчук, начальник відділу №1 Полтавського районного управління поліції, повідомив:
За фактом вчинення грабежу слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.