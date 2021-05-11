Ще 2 208 українців інфікувалися коронавірусом, із них 97 – на Полтавщині

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За добу в Полтавській області 3 смерті

2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 травня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 084 особи;

виписано з лікарень – 606 осіб;

летальних випадків – 119;

одужало – 8 617 осіб;

здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 124 535 осіб;

одужало – 1 777 370 осіб;

летальних випадків – 46 631;

проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 98 випадків;

Вінницька область – 39 випадків;

Волинська область – 105 випадків;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 325 випадків;

Житомирська область – 16 випадків;

Закарпатська область – 43 випадки;

Запорізька область – 169 випадків;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 76 випадків;

Кіровоградська область – 67 випадків;

Луганська область – 15 випадків;

Львівська область – 50 випадків;

Миколаївська область – 132 випадки;

Одеська область – 86 випадків;

Полтавська область – 97 випадків;

Рівненська область – 76 випадків;

Сумська область – 51 випадок;

Тернопільська область – 62 випадки;

Харківська область – 213 випадків;

Херсонська область – 38 випадків;

Черкаська область – 128 випадків;

Чернівецька область – 63 випадки;

Чернігівська область – 37 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73987 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 97.



Одужали 64119 (+44) жителів області, продовжують лікування 8233 людини. Усього зареєстровано 1635 летальних випадків, нових – 3 (Миргород; Полтава; Полтавський район).



Географія поширення інфекції: