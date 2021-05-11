Ще 2 208 українців інфікувалися коронавірусом, із них 97 – на Полтавщині

За добу в Полтавській області 3 смерті
2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 травня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 084 особи;
- виписано з лікарень – 606 осіб;
- летальних випадків – 119;
- одужало – 8 617 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 124 535 осіб;
- одужало – 1 777 370 осіб;
- летальних випадків – 46 631;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 98 випадків;
- Вінницька область – 39 випадків;
- Волинська область – 105 випадків;
- Дніпропетровська область – 191 випадок;
- Донецька область – 325 випадків;
- Житомирська область – 16 випадків;
- Закарпатська область – 43 випадки;
- Запорізька область – 169 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 випадок;
- Київська область – 76 випадків;
- Кіровоградська область – 67 випадків;
- Луганська область – 15 випадків;
- Львівська область – 50 випадків;
- Миколаївська область – 132 випадки;
- Одеська область – 86 випадків;
- Полтавська область – 97 випадків;
- Рівненська область – 76 випадків;
- Сумська область – 51 випадок;
- Тернопільська область – 62 випадки;
- Харківська область – 213 випадків;
- Херсонська область – 38 випадків;
- Черкаська область – 128 випадків;
- Чернівецька область – 63 випадки;
- Чернігівська область – 37 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73987 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 97.
Одужали 64119 (+44) жителів області, продовжують лікування 8233 людини. Усього зареєстровано 1635 летальних випадків, нових – 3 (Миргород; Полтава; Полтавський район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 27303 (+50);
- Кременчук – 8796;
- Полтавський район – 3630 (+20);
- Горішні Плавні – 3427;
- Миргород – 2861 (+16);
- Лубни – 2448;
- Лохвицький район – 2135;
- Зіньківський район – 1650;
- Карлівський район – 1623;
- Глобинський район – 1325;
- Пирятинський район – 1256;
- Новосанжарський район – 1177;
- Гадяч – 1126;
- Кременчуцький район – 1107 (+2);
- Хорольський район – 1091;
- Котелевський район – 1085;
- Диканський район – 1077;
- Шишацький район – 1075;
- Кобеляцький район – 1063 (+2);
- Решетилівський район – 1006 (+3);
- Миргородський район – 985 (+4);
- Машівський район – 859;
- Гадяцький район – 840;
- Чутівський район – 757;
- Оржицький район – 743;
- Великобагачанський район – 729;
- Лубенський район – 718;
- Козельщинський район – 624;
- Семенівський район – 582;
- Гребінківський район – 577;
- Чорнухинський район – 312.