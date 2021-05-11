Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 2 208 українців інфікувалися коронавірусом, із них 97 – на Полтавщині

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За добу в Полтавській області 3 смерті

2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 травня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 084 особи;
  • виписано з лікарень – 606 осіб;
  • летальних випадків – 119;
  • одужало – 8 617 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 124 535 осіб;
  • одужало – 1 777 370 осіб;
  • летальних випадків – 46 631;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 98 випадків;
  • Вінницька область – 39 випадків;
  • Волинська область – 105 випадків;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок;
  • Донецька область – 325 випадків;
  • Житомирська область – 16 випадків;
  • Закарпатська область – 43 випадки;
  • Запорізька область – 169 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок;
  • Київська область – 76 випадків;
  • Кіровоградська область – 67 випадків;
  • Луганська область – 15 випадків;
  • Львівська область – 50 випадків;
  • Миколаївська область – 132 випадки;
  • Одеська область – 86 випадків;
  • Полтавська область – 97 випадків;
  • Рівненська область – 76 випадків;
  • Сумська область – 51 випадок;
  • Тернопільська область – 62 випадки;
  • Харківська область – 213 випадків;
  • Херсонська область – 38 випадків;
  • Черкаська область – 128 випадків;
  • Чернівецька область – 63 випадки;
  • Чернігівська область – 37 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73987 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 97.


Одужали 64119 (+44) жителів області, продовжують лікування 8233 людини. Усього зареєстровано 1635 летальних випадків, нових – 3 (Миргород; Полтава; Полтавський район).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 27303 (+50);
  • Кременчук – 8796;
  • Полтавський район – 3630 (+20);
  • Горішні Плавні – 3427;
  • Миргород – 2861 (+16);
  • Лубни – 2448;
  • Лохвицький район – 2135;
  • Зіньківський район – 1650;
  • Карлівський район – 1623;
  • Глобинський район – 1325;
  • Пирятинський район – 1256;
  • Новосанжарський район – 1177;
  • Гадяч – 1126;
  • Кременчуцький район – 1107 (+2);
  • Хорольський район – 1091;
  • Котелевський район – 1085;
  • Диканський район – 1077;
  • Шишацький район – 1075;
  • Кобеляцький район – 1063 (+2);
  • Решетилівський район – 1006 (+3);
  • Миргородський район – 985 (+4);
  • Машівський район – 859;
  • Гадяцький район – 840;
  • Чутівський район – 757;
  • Оржицький район – 743;
  • Великобагачанський район – 729;
  • Лубенський район – 718;
  • Козельщинський район – 624;
  • Семенівський район – 582;
  • Гребінківський район – 577;
  • Чорнухинський район – 312.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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